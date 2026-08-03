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        Haberler Gündem 3. Sayfa 2 TIR ve 2 otomobil birbirine girdi! Anne ile oğlu gözyaşına boğdu!

        2 TIR ve 2 otomobil birbirine girdi! Anne ile oğlu gözyaşına boğdu!

        Gaziantep'te, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Nurdağı kesiminde, 2 otomobil ile 2 TIR'ın karıştığı zincirleme kazada, 35 yaşındaki Melek Doğruyol ile 3 yaşındaki oğlu Mehmet Asaf hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 5 kişiden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03 Ağustos 2026 - 14:45 Güncelleme:
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        2 TIR ve 2 otomobil birbirine girdi! Anne ile oğlu gözyaşına boğdu!

        Gaziantep'te yürek yakan kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Nurdağı kesimi Esenyurt Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

        ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI

        İddiaya göre, İsmail Doğruyol idaresindeki otomobil, A.Z. kontrolündeki TIR, D.K. yönetimindeki bir başka TIR ve Sadullah Çıtır yönetimindeki otomobil çarpıştı.

        CAN PAZARI YAŞANDI

        Feci kazada ortalık savaş alanına döndü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, UMKE, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        ANNE İLE OĞLU HAYATINI KAYBETTİ

        Olay yerine gelen ekipler, İsmail Doğruyol idaresindeki otomobilde bulunan ve kaza sonrası savrulan anne Melek Doğruyol (35) ile oğlu Mehmet Asaf Doğruyol'un (3) hayatını kaybettiği belirlendi.

        5 YARALIDAN 2'SİNİN DURUMU AĞIR

        Kazada aynı araçtaki sürücü İsmail Doğruyol, Lütfiye Doğruyol, otomobil sürücüsü Sadullah Çıtır ile araçtaki 2 kişi daha yaralandı. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından İslahiye, Nurdağı ve Gaziantep kent merkezindeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        ANNE VE OĞLUNUN CENAZESİ MORGA KALDIRILDI

        Hayatını kaybeden anne ile oğlunun cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Otoyoldaki trafik akışı kontrollü sağlanmaya çalışılırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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