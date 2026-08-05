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        Haberler Gündem Güncel 50 bin TL'ye kiraladı, 3 yıllık peşin ödedi: CHP'li Gökçeada Belediyesi tarafından dolandırıldı iddiası

        50 bin TL'ye kiraladı, 3 yıllık peşin ödedi: CHP'li Gökçeada Belediyesi tarafından dolandırıldı iddiası

        Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde 24 metrekarelik geçici büfe alanını 3 yıllığına yaklaşık 2 milyon lira bedelle kiralayan Uğurcan Kızılaslan, alanın ticari faaliyete uygun olmadığını öğrenince CHP'li Gökçeada Belediyesi hakkında savcılığa başvurdu. Kızılaslan, kendisine kiralanan alanın kıyı kenar çizgisinde kaldığı, imar planının bulunmadığı ve yapı yapılamayacağının bildirilmesi üzerine mağdur edildiğini öne sürdü. Olayla ilgili idari ve adli süreç başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05 Ağustos 2026 - 14:07 Güncelleme:
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        CHP'li belediye dolandırdı iddiası

        Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde yaşayan Uğurcan Kızılaslan, CHP'li Gökçeada Belediyesi'nden aylık 50 bin TL bedelle kiraladığı 24 metrekarelik geçici büfe alanı için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden aldığı kurum görüşü sonrası savcılığa başvurdu. Kızılaslan, kendisine kiralanan alanın kıyı kenar çizgisinde kaldığı, imar planının bulunmadığı ve bu nedenle herhangi bir yapı yapılamayacağının, ticari faaliyet yürütülemeyeceğinin bildirilmesi üzerine dolandırıldığını iddia etti.

        İHA'da yer alan habere göre; Gökçeada'da Uğurcan Kızılaslan, 18 Mart 2026 tarihinde Gökçeada Belediyesi tarafından Kaleköy Fatih Mahallesi Barbaros Caddesi'nde bulunan 24 metrekarelik geçici büfe alanı için düzenlenen ihaleye katıldı. İhalede aylık 50 bin TL muhammen bedelle büfe alanını kiralayan Kızılaslan ile belediye arasında kira sözleşmesi imzalandı. Sözleşmede kira başlangıç tarihi 9 Nisan 2026, bitiş tarihi ise 9 Nisan 2029 olarak belirlendi.

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        Üç yıllık kira bedeli olan 1 milyon 818 bin TL, Kızılaslan tarafından Gökçeada Belediyesi hesabına peşin olarak yatırıldı. İhale karar pulu ve ilan bedelleriyle birlikte belediyeye yaklaşık 1 milyon 988 bin TL ödeme yaptığını belirten Kızılaslan, 9 Nisan'da imzalanan kira sözleşmesinin ardından 13 Nisan'da büfenin belediye ekipleri tarafından yıkıldığını söyledi.

        Kiraladığı alanda faaliyet göstermek için çalışma yapmak isteyen Kızılaslan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne başvurdu. Müdürlük tarafından hazırlanan kurum görüşünde, alanın kıyı kenar çizgisi içerisinde kaldığı, imar planının bulunmadığı ve bu nedenle herhangi bir yapı yapılamayacağı, ticari faaliyette bulunulamayacağı belirtildi.

        Kızılaslan, belediye tarafından ihale şartnamesinde belirtilen 24 metrekarelik geçici büfe alanının bu şekilde kullanılamayacağını sonradan öğrendiğini belirterek, mağdur edildiğini ileri sürdü. Avukatı aracılığıyla savcılığa verilen dilekçede, "18.03.2026 tarihli ihale sonucunda müvekkile ihale edilen, Gökçeada ilçesi Fatih Mahallesi Barbaros Caddesi No: 3 adresinde bulunan ve ihale/sözleşme evrakında 24 metrekare geçici büfe yeri olarak gösterilen taşınmazın sonradan ortaya çıkan resmi teknik/idari tespitlere göre aynı kapsamda kullanılmayacağının anlaşılması sebebiyle, ihale şartnamesini hazırlayarak müvekkilin zarara uğramasına sebebiyet veren bu suretle görevi ihmal ve görevi kötüye kullanma suçu işleyen ilgili kişi/kişiler hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak kamu davası açılması" ifadelerine yer verildi. Konuya ilişkin Çanakkale İdare Mahkemesi'nde de dava açıldı.

        Uğurcan Kızılaslan açıklamasında, "18 Mart günü ben buranın ihalesine katıldım. 1 milyon 818 bin lira Gökçeada Belediyesi'nin hesabına para ödedim. Daha sonra ihale karar pulları ve ihale ilan bedelleriyle yaklaşık 1 milyon 988 bin lira Gökçeada Belediyesi'ne para yatırdım. Ayın 9'unda kira kontratı imzaladık. 13'ünde gelip burada usulsüzce bir yıkım gerçekleşti" dedi.

        Kızılaslan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden aldığı yanıt sonrası durumu öğrendiğini belirterek, "Buraya hiçbir şekilde şu an bir yapı yapılamayacağını, ticari faaliyet bulunamayacağını, buranın kıyı kenar çizgisinde kaldığını, burada bir imar planının olmadığını öğrendim. Bu şartlar olgunlaştıktan sonra maksimum 6 metrekareyi geçmeyecek bir büfe yapılacağını öğrendim. Halbuki ben burayı 24 metrekare diye almıştım" ifadelerini kullandı.

        Kızılaslan, "Şu an için mağdurum. Paramı da aldılar. Çalışamıyorum. Gökçeada'da iş de yapamıyorum. İki tane çocuğum var. Evime ekmek de götüremiyorum. Konuyu yargıya taşıdım. CİMER başvurularımı da yaptım" diye konuştu.

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