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        Haberler Gündem Politika Abdullah Gül'den "çerçeve yasa" açıklaması: "Kürt meselesinin çözümünde yeni bir kapı açmıştır"

        Abdullah Gül'den "çerçeve yasa" açıklaması: "Kürt meselesinin çözümünde yeni bir kapı açmıştır"

        11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Resmi Gazete'de yayımlanan "çerçeve yasa"ya ilişkin, "Cumhuriyet tarihimizin önemli konularından biri olan Kürt meselesinin çözümünde yeni bir kapı açmıştır" dedi

        Kaynak
        anka
        Giriş: 18 Ağustos 2026 - 14:21 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Gül: "Kürt meselesinde yeni bir kapı"

        11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Resmi Gazete'de yayımlanan "çerçeve yasa"ya ilişkin, "Cumhuriyet tarihimizin önemli konularından biri olan Kürt meselesinin çözümünde yeni bir kapı açmıştır" değerlendirmesinde bulundu.

        Abdullah Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

        "Bugün Sayın Cumhurbaşkanının onayıyla Resmi Gazete’de yayımlanan yasa, Cumhuriyet tarihimizin önemli konularından biri olan Kürt meselesinin çözümünde yeni bir kapı açmıştır.

        Bu cesur adımı atan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olmak üzere, siyasi liderleri ve bu mutabakata arka planda zemin hazırlayan devlet görevlilerini tebrik ederim.

        Bu yasanın Türkiye için hayırlı olmasını diliyorum. İyi şeyler olacağına inancımı hep korudum."

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