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        Haberler Gündem AHBAP soruşturmasında Feyza Altun, "bilirkişi" olarak ifade verdi

        AHBAP soruşturmasında Feyza Altun, "bilirkişi" olarak ifade verdi

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen AHBAP soruşturması kapsamında avukat Feyza Altun, savcılıkta ifade verdi. Altun, ifade öncesinde yaptığı açıklamada, "Bu rezaletin içinde ismimizin geçmesi çok üzücü" dedi. Altun, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeden ayrıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27 Temmuz 2026 - 16:36 Güncelleme:
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        Feyza Altun ifade verdi
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında avukat Feyza Altun, savcılıkta ifade verdi.

        Soruşturma kapsamında Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter'in ifadelerine başvurulacağı öğrenilmişti. Bu kapsamda Feyza Altun, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek savcılıkta ifade verdi.

        Altun, ifade öncesinde yaptığı açıklamada, "Bu rezaletin içinde ismimizin geçmesi çok üzücü. Savcı bey ne sorarsa cevaplayacağız, dilerim yardımcı olabilirim" dedi.

        Altun, işlemlerinin ardından adliyeden ayrıldı. Öte yandan soruşturma kapsamında gazeteci Uğur Dündar, sanatçı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, şarkıcı Gülben Ergen, oyuncu Elçin Sangu ile sanatçı Hayko Cepkin’in de savcılıkta ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

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