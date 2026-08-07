AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan kanun teklifine ilişkin, "Türkiye terörü bitiriyor, örgütün tasfiyesi ve silahların teslimine ilişkin mekanizmalar kuruyor. Bu sürecin tescil ve tespitini de devlet kurumlarına emanet ederek birlik, beraberlik ve huzur içinde yoluna devam etmesini sağlıyor. Bundan daha iyi ne olabilir?" dedi.

Ala, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan ve TBMM Başkanlığına sunulan "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"ne ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı, sürece dair açıklamalarda bulundu.

Bundan sonraki sürecin nasıl işleyeceğine ilişkin soru üzerine Ala, kanun teklifinin çok büyük bir siyasal destekle Meclis'e sunulduğunu belirterek, AK Parti ve MHP'nin başından bu yana süreci yürüttüğünü söyledi.

REKLAM

Kanun teklifini, AK Parti ve MHP'nin yanı sıra DEM Parti, HÜDA PAR, Cumhuriyet Halk Partisi, bağımsız ve başka partilerden 360'a yakın milletvekilinin imzaladığını kaydeden Ala, "Biz 360'ı da aşacağını düşünüyoruz. Çok önemli bir siyasal destek var. Toplumsal destek zaten çok yüksek düzeyde." diye konuştu.

"86 MİLYONUN HUZUR VE GÜVENLİĞİNİ TESİS EDECEK BİR HEDEF"

Ala, terörün, kimseye fayda sağlamayan bir insanlık suçu olduğunu vurgulayarak, "Terörsüz Türkiye, 86 milyonun huzur ve güvenliğini tesis edecek, temin edecek bir hedeftir. Terörün kazanma imkanı ve ihtimali yoktur ama zarar verme kapasitesi çoktur. Onun için Türkiye, bu prangalarından kurtulup hedeflerine doğru emin adımlarla yürümelidir." ifadelerini kullandı.

AK Parti hükümetleri olarak bugüne kadar haklar ve özgürlükler konusunda çok değişiklik yaptıklarını anımsatan Ala, şöyle konuştu:

REKLAM

"Biz her zaman vatandaşımızı terörden ayrı tuttuk. Yani terör örgütü ayrı, Kürt vatandaşlarımız ayrı. Hep bu ayrımı yaparak yolumuza devam ettik. Şimdi de yasa, Meclis'e sunuldu. Meclis'te görüşülecek, kabul edilip yayımlandıktan sonra artık bir mekanizma devreye girecek. Nedir bu mekanizma? Silahların teslimi ve örgütün kendini tamamen feshettiğinin teyit ve tespiti, Milli Güvenlik Kurulu tarafından da buna ilişkin kararın alınması ve bunun Resmi Gazete'de ilanıyla diğer mekanizmalar yürürlüğe girecek, adımlar atılacak."

Ala, yasa teklifinin, terör sorununu Türkiye'nin gündeminden çıkarmak için gerekli olan mekanizmaları barındırdığını belirterek, "Türkiye'de 86 milyonun lehine olacak bir atmosferi oluşturma imkanını getiriyor. Türkiye, kardeşlik ve huzur içerisinde hedeflerine doğru yürüme fırsatını yakalasın diye çalışmaları devam ettiriyoruz ve yolumuza böyle devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"EN BÜYÜK PAY, ŞEHİT VE GAZİLERİMİZİN"

Yasa teklifiyle ilgili çekinceleri olan kesimlere ilişkin soru üzerine Ala, "Türkiye'yi bugüne getirdiysek, Türkiye, terörden tamamen kurtulma aşamasına geldiyse burada en büyük pay, şehit ve gazilerimizindir. Şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Ailelerini, gazilerimizi saygıyla selamlıyorum. Onların fedakarlıklarıyla Türkiye bölünmekten kurtulmuştur." ifadelerini kullandı.

Ala, Türkiye'nin teröre karşı bugüne kadar önemli mücadele yürüttüğünü hatırlatarak, "Geliştirdiğimiz mekanizmalarla terörle mücadeleyi Türkiye'nin dışına taşımışızdır ama bundan tamamen kurtulmanın son adımıdır bu. Bugüne kadar zaten şehitlerimizin, gazilerimizin fedakarlığıyla geldi. Türkiye bunu başardıysa en çok borçlu olduğu kesim, şehitlerimiz ve gazilerimizdir." dedi.

Şehit aileleri ve gazilerin terörün toptan yok edilmesini en fazla arzu eden vatandaşlar olduğunu dile getiren Ala, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla başından söyledik, onları incitecek, onların memnuniyetini bertaraf edecek hiçbir konuda adım atmayız. Hep bunu sağlayacak mekanizmaları dikkate alarak adımlarımızı attık. Burada mesele şudur; Türkiye terörü bitiriyor, örgütün tasfiyesi ve silahların teslimine ilişkin mekanizmalar kuruyor. Bu sürecin tescil ve tespitini de devlet kurumlarına emanet ederek birlik, beraberlik ve huzur içinde yoluna devam etmesini sağlıyor. Bundan daha iyi ne olabilir? Artık geldiğimiz noktada Türkiye, önüne bakıp bu sıkıntıdan, problemden tamamen kurtulmanın adımlarını atıyor. Bu, 86 milyonun lehinedir, 86 milyonun kardeşliğini tesis eden şeyler var. Gönül birliği içerisinde hedeflerine doğru devam etmesini sağlayan mekanizmalar var."