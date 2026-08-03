ABD ve İsrail arasındaki geleneksel müttefiklik, 28 Şubat'ta başlayan İran Savaşı'nda istenen hedeflere ulaşılamaması nedeniyle kırılma yaşayarak tarihinin en kötü dönemini yaşıyor. Kendilerini 'iki sıkı dost' olarak tanımlayan Trump ve Netanyahu, savaşın başlangıcında tam bir koordinasyon içinde ha... Daha Fazla Göster

ABD ve İsrail arasındaki geleneksel müttefiklik, 28 Şubat'ta başlayan İran Savaşı'nda istenen hedeflere ulaşılamaması nedeniyle kırılma yaşayarak tarihinin en kötü dönemini yaşıyor. Kendilerini 'iki sıkı dost' olarak tanımlayan Trump ve Netanyahu, savaşın başlangıcında tam bir koordinasyon içinde hareket etse de, savaşın ileri aşamalarında birçok kez karşı karşıya geldi. İsrail ve ABD ilişkileri, iki egemen müttefikin ortaklığı yerine İsrail'in ABD'nin bir piyonu olduğu bir düzleme dönüştü. Peki Trump ve Netanyahu ortaklığında kırılmalar hangi noktalarda yaşandı? Süreç baştan sonra nasıl ilerledi? Daha Az Göster