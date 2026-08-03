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        Haberler Gündem Güncel Aksaray'daki kazada 14 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Mehmet Akif Topal hayatını kaybetti

        Aksaray'daki kazada 14 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Mehmet Akif Topal hayatını kaybetti

        Aksaray'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada ehliyetsiz motosiklet sürücüsü 14 yaşındaki Mehmet Akif Topal hayatını kaybetti, arkasındaki 15 yaşındaki Abdulhamit Hatip yaralandı. Yaralı hastanede tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03 Ağustos 2026 - 10:34 Güncelleme:
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        14 yaşındaki ehliyetsiz sürücü öldü
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        Aksaray'da otomobil ile motosikletin çarptığı kazada ehliyetsiz sürücü Mehmet Akif Topal (14) hayatını kaybetti, arkasındaki Abdulhamit Hatip (15) yaralandı.

        DHA'daki habere göre kaza; dün saat 22.30 sıralarında Aksaray-Konya kara yolu Eşmekaya Kavşağı'nda meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü Mehmet Akif Topal yönetimindeki plakasız motosiklet ile Yaşar T. (47) yönetimindeki otomobil çarpıştı.

        Kazada sürücü Mehmet Akif Topal ile arkasında yolcu olarak bulanan Abdulhamit Hatip yaralandı. İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Mehmet Akif Topal, ambulansla Sultanhanı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Abdulhamit Hatip de Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan Mehmet Akif Topal, yaşamını yitirdi. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

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