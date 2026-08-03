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        Haberler Gündem Yargı AKUT kurucusu Nasuh Mahruki'ye 4 yıl 6 ay hapis talebi

        AKUT kurucusu Nasuh Mahruki'ye 4 yıl 6 ay hapis talebi

        AKUT'un kurucusu Ali Nasuh Mahruki hakkında, 15 Temmuz paylaşımı nedeniyle "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan yürütülen soruşturma tamamlandı. Mahruki için hazırlanan iddianamede 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03 Ağustos 2026 - 17:06 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Nasuh Mahruki'ye 4 yıl hapis talebi

        AKUT'un kurucusu Ali Nasuh Mahruki'nin sanal medya hesabından yaptığı '15 Temmuz' paylaşımı nedeniyle 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan başlatılan soruşturma tamamlandı. Mahruki hakkında 4 yıl 6 ay hapis talep edildi.

        DHA'da yer alan habere göre; Arama Kurtarma Derneği'nin (AKUT) kurucusu Nasuh Mahruki hakkında, sosyal medya hesabından yaptığı 15 Temmuz paylaşımı nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma tamamlandı.

        17 Temmuz’da 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamasıyla tutuklanan Mahruki hakkında hazırlanan iddianamede, Nasuh Mahruki’nin 4 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

        Savcılık, suçlamaya konu eylemin basın ve yayın yoluyla gerçekleştirildiğini belirterek, cezada yarı oranında artırılarak uygulanması talep edildi.

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