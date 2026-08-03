AKUT'un kurucusu Ali Nasuh Mahruki'nin sanal medya hesabından yaptığı '15 Temmuz' paylaşımı nedeniyle 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan başlatılan soruşturma tamamlandı. Mahruki hakkında 4 yıl 6 ay hapis talep edildi.

DHA'da yer alan habere göre; Arama Kurtarma Derneği'nin (AKUT) kurucusu Nasuh Mahruki hakkında, sosyal medya hesabından yaptığı 15 Temmuz paylaşımı nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma tamamlandı.

17 Temmuz’da 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamasıyla tutuklanan Mahruki hakkında hazırlanan iddianamede, Nasuh Mahruki’nin 4 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Savcılık, suçlamaya konu eylemin basın ve yayın yoluyla gerçekleştirildiğini belirterek, cezada yarı oranında artırılarak uygulanması talep edildi.