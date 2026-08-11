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        Haberler Gündem Çevre O anlar kamerada! Gordion Antik Kenti çevresinde yangın çıkaran şüpheli tutuklandı

        O anlar kamerada! Gordion Antik Kenti çevresinde yangın çıkaran şüpheli tutuklandı

        Ankara'da Gordion Antik Kenti yakınlarında kuru otları çakmakla yakarak yangın çıkardığı belirlenen ve 2,81 promil alkollü olduğu tespit edilen Yunus Emre Güler, ekipler tarafından suçüstü yakalandı. Yaklaşık 250 dönümlük alanda etkili olan yangın söndürülürken, Güler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11 Ağustos 2026 - 15:08 Güncelleme:
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        Tutuklandı! Yangını böyle çıkarmıştı

        Ankara'nın Polatlı ilçesinde kuru otları çakmakla yakarak yangın çıkardığı belirlenen Yunus Emre G., alkollü olarak yakalandı.

        DHA'da yer alan habere göre; Ankara’nın Polatlı ilçesinde Yassıhöyük Mahallesi'ndeki Gordion Antik Kenti yakınında gezen bir kişinin 50-100 metre aralıklarla kuru otları çakmakla yakarak Beylikköprü Mahallesi yönüne gittiği bildirildi.

        Bunun üzerine bölgeye güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler, şüpheli Yunus Emre G.'yi Beylikköprü Mahallesi'nin girişinde otları yakmaya devam ettiği sırada suçüstü yakaladı. Alkollü olduğu tespit edilen şüpheli gözaltına alındı. Yaklaşık 250 dönümlük alanda etkili olan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        TUTUKLANDI

        Polatlı'da Gordion Kazı Alanı çevresindeki SİT alanında yangın çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan Yunus Emre Güler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yunus Emre Güler, çıkarıldığı Polatlı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

        2,81 PROMİL TESPİTİ

        Yunus Emre Güler'in, yangını çakmak kullanarak çıkardığı ve olay sırasında 2,81 promil alkollü olduğu tespit edildi.

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