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        Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya'da 37 yaşındaki polis memuru Özgür Akçay, 3 gün önce taşındığı evde ölü bulundu

        Antalya'da 37 yaşındaki polis memuru Özgür Akçay, 3 gün önce taşındığı evde ölü bulundu

        Antalya'da, 3 gün önce yeni evine taşınan polis memuru Özgür Akçay, başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Kardeşinin haber alamayınca eve gelmesi üzerine balkon penceresinden bakıldığında Akçay'ı yerde hareketsiz gören ekipler, çilingirle girdikleri evde polis memurunun hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20 Ağustos 2026 - 17:07 Güncelleme:
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        3 gün önce taşındığı evde ölü bulundu

        Antalya'nın Döşemealtı ilçesine tayinle gelen polis memuru Özgür Akçay (37), 3 gün önce taşındığı evinde başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.

        Olay, öğle saatlerinde Yeniköy Mahallesi 106 Sokak'ta bulunan apartmanın birinci katındaki dairede meydana geldi. Gümüşhane’den Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne tayini çıkan 2 çocuk babası polis memuru Özgür Akçay, 3 gün önce ilçedeki yeni evine taşındı.

        En son halasıyla görüştüğü öğrenilen Özgür Akçay'dan haber alamayan kardeşi, eve gitti. Akçay’ın kardeşi, kapının açılmaması üzerine forkliftle balkon penceresinden baktığında ağabeyinin yerde hareketsiz yattığını gördü. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Çilingirle girilen evde yapılan kontrolde, Özgür Akçay’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Başında tek mermi yarası bulunan Akçay'ın cenazesi, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Özgür Akçay'ın eşi ve 2 çocuğunun Burdur'da olduğu, durumu haber alıp ilçeye geldiği öğrenildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Antalya
        #son dakika
        #Özgür Akçay
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