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        Haberler Gündem Güvenlik "Ay Grubu" suç örgütüne yönelik operasyon: 1’i çocuk 12 şüpheli gözaltında

        "Ay Grubu" suç örgütüne yönelik operasyon: 1’i çocuk 12 şüpheli gözaltında

        İstanbul'da iş yeri kurşunlama, kundaklama ve silahlı saldırı olaylarına karıştığı belirlenen "Ay Grubu" isimli silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin Esenler, Beşiktaş, Sarıyer ve Kağıthane'deki çeşitli silahlı eylemlerle bağlantılı olduğu tespit edildi. Operasyonlarda 2 ruhsatsız silah, 1 el bombası ve 2 çelik yelek ele geçirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06 Ağustos 2026 - 10:48 Güncelleme:
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        "Ay Grubu"na operasyon: 12 gözaltı

        İstanbul'da iş yerlerinin kurşunlanması ve kundaklanması gibi birçok silahlı eyleme karıştığı belirlenen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmalar kapsamında, "Ay Grubu" olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik İstanbul’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Söz konusu suç örgütünün, 20 Temmuz'da Esenler'de bir kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs, 22 Temmuz'da Beşiktaş'ta faaliyet gösteren bir oto galerisine yönelik kundaklama, 29 Temmuz'da Sarıyer'de bir restorana yönelik kundaklama ve 2 Ağustos'ta Kağıthane'de bulunan bir oto galerisine kurşunlama olaylarından sorumlu olduğu belirlendi.

        Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç örgütü üyelerinin yakalanması için belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Baskınlarda, biri 18 yaşından küçük olmak üzere toplam 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 2 ruhsatsız silah, 1 el bombası ve 2 çelik yelek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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