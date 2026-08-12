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        Haberler Gündem Çevre Aydın'da orman yangını: 11 helikopter ve 6 uçakla müdahale ediliyor

        Aydın'da orman yangını: 11 helikopter ve 6 uçakla müdahale ediliyor

        Aydın'ın Kuyucak ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Dağlık ve sarp arazi nedeniyle ekiplerin müdahalesinin güçlükle sürdüğü yangına, 11 helikopter, 6 uçak ve çok sayıda kara aracıyla müdahale ediliyor. Bölgede 220 personelin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor

        Kaynak
        anka
        Giriş: 12 Ağustos 2026 - 16:19 Güncelleme:
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        Aydın'da orman yangını

        Aydın’ın Kuyucak ilçesine bağlı Gencelli köyü yakınlarında, ormanlık alanda saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına havadan ve karadan yoğun şekilde müdahale ediliyor.

        Aydın’ın Kuyucak ilçesi Gencelli köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Saat 14.00 sıralarında başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

        Yangının çıktığı bölgenin dağlık ve sarp arazi yapısı, kara ekiplerinin müdahalesini güçleştirirken, alevleri kontrol altına almak için bölgeye çok sayıda hava ve kara aracı ile personel sevk edildi.

        Yangın bölgesinde 11 helikopter ve 6 uçak havadan müdahale gerçekleştiriyor, karadan ise 40 arazöz, 5 su tankeri ve 3 dozer görev yapıyor.

        Yangının kontrol altına alınması için toplam 220 personel çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin, rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını kontrol altına almak için müdahalesi devam ediyor.

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