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        Haberler Gündem 3. Sayfa Aydın’da telefoncu cinayetinin nedeni ortaya çıktı: Babasının intikamını almak istemiş

        Aydın’da telefoncu cinayetinin nedeni ortaya çıktı: Babasının intikamını almak istemiş

        Aydın'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan 27 yaşındaki esnaf Ramazan Kurt'un ölümüne ilişkin soruşturmanın ayrıntıları ortaya çıktı. Kurt'un yaklaşık 20 milyon lira borç verdiği A.K.'nin oğlu M.K.'nin, babasının darp edilmesinin ardından intikam amacıyla saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürüldü. Olayla ilgili aranan M.K., E.K. ve Y.K. yaklaşık 24 saat sonra polise teslim olurken, A.K. de gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13 Ağustos 2026 - 15:39 Güncelleme:
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        20 milyonluk borç ölümle sonuçlandı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde 27 yaşındaki esnaf Ramazan Kurt'un iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği cinayetin perde arkası ortaya çıktı. Cinayetle ilgili aranan M.K., E.K. ve Y.K. isimli 3 şüpheli, olaydan yaklaşık 24 saat sonra polise kendileri teslim oldu.

        İHA'da yer alan habere göre olay;Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir telefon dükkanında 12 Ağustos Çarşamba günü saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobille bölgeye gelen 2 kişiden biri, iş yerinde bulunan Ramazan Kurt ile sözlü tartışmaya başladı.

        Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüşünce iş yeri sahibi Kurt göğsünden ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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        Hızla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Kurt, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        ALACAK-VERECEK MESELESİ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

        Ramazan Kurt'un hayatını kaybetmesinin ardından Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan soruşturma kapsamında cinayetin arka planına ilişkin dikkat çeken ayrıntılara ulaşıldı.

        İddiaya göre, maddi sıkıntı yaşayan A.K., Ramazan Kurt'tan yaklaşık 20 milyon TL borç aldı. Borcun uzun süre ödenmemesi üzerine taraflar arasında husumet oluştuğu, Kurt'un da alacağını tahsil edemediği gerekçesiyle A.K.'yi iki farklı olayda darp ettiği öne sürüldü.

        Son darp olayının ardından A.K.'nin yaralanması üzerine oğlu M.K.'nin babasına yapılanların intikamını almak amacıyla harekete geçtiği iddia edildi.

        M.K.'nin telefon dükkanına gelerek Ramazan Kurt'a tabancayla ateş ettiği, ardından kendisini dışarıda bekleyen kuzeni E.K.'nin kullandığı araçla olay yerinden uzaklaştığı ileri sürüldü.

        3 ŞÜPHELİ POLİSE TESLİM OLDU

        Cinayetin ardından polis ekipleri tarafından aranan M.K., E.K. ve Y.K.'nin olaydan yaklaşık 24 saat sonra Şehit Rüştü Yetkin Polis Merkezi'ne gelerek kendileri teslim oldukları öğrenildi.

        Öte yandan soruşturma kapsamında A.K.'nin de polis ekiplerince gözaltına alındığı ve şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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