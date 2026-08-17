Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Bakan Göktaş’tan “Terörsüz Türkiye” mesajı: "Anneler artık ağlamasın istiyoruz"

        Bakan Göktaş’tan “Terörsüz Türkiye” mesajı: "Anneler artık ağlamasın istiyoruz"

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Diyarbakır'da yaptığı açıklamada "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Bu topraklar barış istiyor. Biz anneler artık ağlamasın istiyoruz" dedi

        Kaynak
        anka
        Giriş: 17 Ağustos 2026 - 15:49 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Anneler artık ağlamasın istiyoruz"

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Terörsüz Türkiye” sürecine değinerek, "Bu topraklar terörden çok çekti. Annelerin yüreğine ateşler düştü. Evlatlar babalarından ayrıldı, yetim kaldı. Bu topraklar terörden bu kadar çekerken aileler maalesef parçalandı. Bu topraklar barış istiyor. Bu topraklar geleceğe umutla bakan gençlik yetiştirmek istiyor. Biz anneler artık ağlamasın istiyoruz” dedi.

        Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır’a gelen Göktaş, Vali Murat Zorluoğlu’nu ziyaret etti. Göktaş, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Galip Ensarioğlu, Mehmet Sait Yaz ve Suna Kepolu’nun katılımıyla basın toplantısı düzenledi.

        “Terörsüz Türkiye” sürecinin en önemli gündemlerinden biri olduğunu söyleyen Bakan Göktaş, “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde terörün gündemden çıktığı bir Türkiye hedefi var. Terörsüz Türkiye, Türkiye Yüzyılı'nın stratejik önceliğidir.

        REKLAM

        Bu topraklar terörden çok çekti. Annelerin yüreğine ateşler düştü. Evlatlar babalarından ayrıldı, yetim kaldı. Bu topraklar terörden bu kadar çekerken aileler maalesef parçalandı. Diyarbakır'dan bu kapsamda da güçlü bir mesaj vermek istiyoruz. Çünkü bu topraklar medeniyetler beşiğidir. Nice kültürler burada kucaklaştı, nice gelenek burada hayat buldu” dedi.

        “BİZ ANNELER ARTIK AĞLAMASIN İSTİYORUZ”

        Bu toprakların artık barış isteğini dile getiren Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

        “Bu şehirde yıllardır evlat nöbeti tutan anneler de var, Diyarbakır Anneleri. Aynı zamanda şehit ailelerimiz var, gazilerimiz var ve bu vatanın bütünlüğü için mücadele eden pek çok vatandaşlarımız var. Bu topraklar barış istiyor.

        Bu topraklar geleceğe umutla bakan gençlik yetiştirmek istiyor. Biz anneler artık ağlamasın istiyoruz. Evlatlarımız hayattan koparılmasın istiyoruz. Çünkü terör güvenlik meselesinin ötesindedir. Toplumun her kesimini çok derinden etkileyen bir unsurdur. Bizi biz yapan değerleri, aramızdaki gönül köprülerini zedelemektedir.

        REKLAM

        Terörün karşısında ise en büyük gücümüz ailemizdir. Çünkü aile bizim geleceğimiz. Aile bizim en güçlü yapımız. Yine en sığınak bulduğumuz yer, yine en güvenli limanımız ailedir. Terör toplumsal bağları zedeler, aile ise o bağları inşa eder. Terör gençleri kimliklerinden koparır, aile ise gençlere kim olduklarını hatırlatır.”

        “GENÇLER ENERJİSİNİ ARTIK ÜRETİME, BİLİME, SANATA YÖNELTECEK”

        "Terörsüz Türkiye'nin güçlü aileler, umutlu gençler, güvenli bir gelecek, büyüyen ekonomi, güçlenen demokrasi, yükselen refah demek olduğunu" söyleyen Göktaş, "Gençler enerjisini artık üretime, bilime, sanata yöneltecek.

        Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlü bir Türkiye inşa etmeye devam edeceğiz. Hedefimiz terörün geçmişte kaldığı bir Türkiye inşa etmek. Gayemiz barışın hakim olduğu bir bölge. Bu iklim çocuklarımızı güvenle saracak, gençlerimize yeni ufuklar açacak, geleceğe büyük umutlarla bakmalarını sağlayacak” ifadelerini kullandı.

        Bakan Göktaş “Barışın, huzurun, güvenliğin ve kardeşliğin hakim olduğu bir Türkiye'yi el birliğiyle inşa etmeye devam edeceğiz” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Van Gölü kıyısındaki sır perdesi
        Van Gölü kıyısındaki sır perdesi
        Alihan Kuriş’in soruşturma kapsamındaki ifadeleri ortaya çıktı!
        Alihan Kuriş’in soruşturma kapsamındaki ifadeleri ortaya çıktı!
        G.Saray'a transferde Rashford önerisi!
        G.Saray'a transferde Rashford önerisi!
        Genç kadın, otelin 5.katından atıldı!
        Genç kadın, otelin 5.katından atıldı!
        Tarık Mengüç'ün gözyaşları
        Tarık Mengüç'ün gözyaşları
        O anları anlattı
        O anları anlattı
        Trump'tan Umman'a da tehdit
        Trump'tan Umman'a da tehdit
        Şiddetli rüzgar, oyun parkını savurdu! 3 çocuk yaralandı!
        Şiddetli rüzgar, oyun parkını savurdu! 3 çocuk yaralandı!
        Bekarlığa veda etti
        Bekarlığa veda etti
        Araçlar, kaza sonrası mora boyandı!
        Araçlar, kaza sonrası mora boyandı!
        Unitree’den “Süpermen” robot!
        Unitree’den “Süpermen” robot!
        Türkiye adına bir ilk
        Türkiye adına bir ilk
        "Banka güvenlik koordinatörüyüm" deyip servetini aldılar!
        "Banka güvenlik koordinatörüyüm" deyip servetini aldılar!
        Fenerbahçe'nin konuğu Lyon!
        Fenerbahçe'nin konuğu Lyon!
        "İran, Barzani'nin ofisine drone'la saldırdı"
        "İran, Barzani'nin ofisine drone'la saldırdı"
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Oturma odasında nikah
        Oturma odasında nikah
        Kırmızı kart verilmeli miydi?
        Kırmızı kart verilmeli miydi?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mekke Anlaşması yorumu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mekke Anlaşması yorumu
        Ocak ayında maaşlar ne kadar artacak?
        Ocak ayında maaşlar ne kadar artacak?