6 ton 662 kilogram kaçak çay ele geçirildi
Balıkesir'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda bir depoda 6 ton 662 kilogram gümrük kaçağı çay ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor
Giriş: 07 Ağustos 2026 - 14:34 Güncelleme:
Balıkesir'de düzenlenen operasyonda 6 ton 662 kilogram gümrük kaçağı çay ele geçirildi.
AA'daki habere göre; İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılık ve organize suçlara yönelik yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda, bir depoda 6 ton 662 kilogram gümrük kaçağı çay ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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