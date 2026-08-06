TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde yolun ortasına TIR'dan düşen 1,5 metrelik odun parçası trafiği tehlikeye düşürdü. Duyarlı bir vatandaş gözünü kırpmadan canını tehlikeye atarak odun parçasını yol kenarına attı.

Olay, geçtiğimiz günlerde TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde meydana geldi. Seyir halindeki bir TIR'dan yola düşen ve orta şeritte kalan yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki kalın kütük, trafiği durma noktasına getirdi. Bolu'da yaşayan Mahmut Alan isimli vatandaş, yoldaki tehlikeyi fark edip aracını güvenli bir noktaya çekerek canı pahasına kütüğü yoldan kaldırdı ve muhtemel bir faciayı engelledi.

"DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE ENGELLERİ KALDIRMAK GEREK"

Dikkatli bir şekilde yapılması gerektiğini ifade eden Mahmut Alan, "Haberlerde izliyoruz, hatta en son iki bebek ve bir anne yaralanmıştı, otoban üzerinde bulunan nesnelerden dolayı. Ben 10 senedir yaklaşık bir 13-14 kere buna benzer olaylarla karşılaştım.

Elimden geldiğince de dikkatli şekilde kimseyi tehlikeye atmadan engelleri kaldırmaya çalıştım. Geçtiğimiz günlerde otobanda, yolun tam ortasında orta şeritte, 1,5 metrelik bir kütük vardı bayağı da kalın ve büyük bir kütüktü.

Ben de yolun kenarına durarak, gayet dikkatli bir şekilde kütüğü alarak kenara attım. Erkan Ulaş diye bir abim var, ondan örnek alarak bunu başladım. Vatandaşlarımıza da şunu söylemekte fayda var; yoldaki engelleri tabii ki kendimizin kaldırması tehlikeli fakat sol şeritte veya orta şeritte olduğu zaman hani vakit yok, ekipleri arasak gelmesi en az 15-20 dakika.

Bu sürede de arabalar geçtiği için tehlike arz edecek. Çok çok dikkat ederek kesinlikle hiç kimsenin hayatını tehlikeye atmadan dikkatli bir şekilde engelleri kaldırmak gerek. Ben de bu düşünceyle o kütüğü oradan aldım ve almadan önce de yaklaşık bir dakika önce bir tane araç çarptı, neredeyse takla atıyordu" ifadelerini kullandı.

"PEYGAMBER EFENDİMİZİN DE SÜNNETİDİR YOLDAN BİR ENGELİ KALDIRMAK"

TIR ve kamyonların branda çekmesi gerektiğini vurgulayan Alan, "Gerçekten çok dikkat etmemiz lazım. Bu kamyon veya tırların özellikle branda çekmesi lazım. Branda çekmediği için böyle yollara ya engel düşüyor veyahut da lastik kaplaması atıyor. Kimseye zarar gelmesin, hem aynı zamanda da Peygamber Efendimizin de sünnetidir; yoldan bir engeli kaldırmak sadakadır. O desturla böyle bir şey yaptık, o da çok izlendi" dedi.