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        Haberler Gündem Güncel Bolu'da Samet G.'nin 15 gün önce aldığı otomobil, park halindeyken küle döndü

        Bolu'da Samet G.'nin 15 gün önce aldığı otomobil, park halindeyken küle döndü

        Bolu'da 15 gün önce tüm birikimiyle otomobil alan vatandaşın aracı, park halindeyken çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Henüz bilinmeyen nedenle motor kısmından başlayan yangında otomobilden geriye hurda yığını kaldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14 Ağustos 2026 - 14:29 Güncelleme:
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        15 gün önce aldığı araba alev aldı
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        Bolu'da bir vatandaşın 15 gün önce tüm birikimiyle aldığı otomobil, park halindeyken alevlere teslim oldu. Alev alev yanan otomobilden geriye hurda yığını kaldı.

        İHA'da yer alan habere göre yangın; Bolu'da Yukarısoku Mahallesi Çele Caddesi üzerinde bulunan bir fabrikanın otopark kısmında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 15 gün önce Samet G. tüm birikimiyle otomobili satın aldı.

        Bugün fabrikanın bahçesinde park halinde bulunan otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı. Araç sahibi Samet G., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Alevler kısa sürede otomobilin tamamını sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        GERİYE HURDA YIĞINI KALDI

        İtfaiye ekipleri tarafından alev alev yanan otomobil, uzun uğraşlar neticesinde söndürüldü. Otomobilden geriye hurda yığını kaldı.

        Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatılırken, araç sahibinin otomobili aldığı yerden şikayetçi olacağı öğrenildi.

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