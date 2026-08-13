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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa’da başından vurulmuş halde bulunan iş insanı Ali Enver Yazıcı hayatını kaybetti

        Bursa’da başından vurulmuş halde bulunan iş insanı Ali Enver Yazıcı hayatını kaybetti

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde yol kenarında başından vurulmuş halde bulunan 53 yaşındaki iş insanı Ali Enver Yazıcı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Metal malzemelerin işlendiği bir firmanın sahibi olan Yazıcı'nın yanında tabanca bulunurken, polis olayla ilgili inceleme başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13 Ağustos 2026 - 14:49 Güncelleme:
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        Başından vurulan iş insanı kurtarılamadı

        Bursa’nın İnegöl ilçesinde yol kenarında başından vurulmuş halde bulunan iş insanı Ali Enver Yazıcı (53), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        DHA'da yer alan habere göre olay; saat 12.30 sıralarında İnegöl Organize Sanayi Bölgesi Havaalanı Caddesi’nde meydana geldi. Metal malzemelerin işlendiği bir firmanın sahibi olan Ali Enver Yazıcı, çevredekiler tarafından yol kenarında başından vurulmuş halde bulundu.

        İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesini yaptığı Yazıcı, İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ali Enver Yazıcı, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

        Yazıcı’nın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılması için Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

        Olay yerinde Ali Enver Yazıcı’nın yanında bir de tabanca bulunurken, polis ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı.

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