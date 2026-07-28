Adana'da olay, Yüreğir ilçesi Dr. Mithat Özsan Bulvarı’nda meydana geldi. Otomobil sürücüsü Recai Selim Ş. (19), Seyhan Nehri üzerindeki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde ilerlerken, aracın camından dışarı çıktı.

DANS EDEREK YOLUNA DEVAM ETTİ

Araç hareket halindeyken dışarı sarkan Recai Selim Ş. ile yanındaki arkadaşı dans ederek yollarına devam etti. O anlar, diğer arkadaşları tarafından cep telefonuyla görüntülenip, sanal medyada paylaşıldı.

103 BİN TL PARA CEZASI

Paylaşımı ihbar kabul eden İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kimliğini tespit ettiği Recai Selim Ş.’yi yakaladı. Ekipler sürücüye ‘Saygısızca araç kullanma’, ‘Tehlikeli araç kullanma’, ‘Cam filmi bulundurmak’, ‘Emniyet kemeri takmamak’ ve ‘Araçta mevzuata aykırı yazı bulundurma’ maddelerinden 103 bin 965 lira ceza kesti.

EHLİYETİNE EL KONULDU TRAFİKTEN MEN

Ayrıca Recai Selim Ş.’nin psikolojik durumunun araç kullanmaya elverişli olmadığı değerlendirilip ehliyetine el konuldu, otomobili ise trafikten menedildi. Gözaltına alınan Recai Selim Ş., adli işlemleri için Fatih Polis Merkezi’ne götürüldü.