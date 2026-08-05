Çanakkale'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen huzur uygulamalarında gözaltına alınan 83 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla 27 Temmuz-2 Ağustos'ta gerçekleştirilen huzur uygulamasında 270 umuma açık işletme, 108 metruk bina, 102 park ve bahçe ile 75 kahvehane kontrol edildi.

Uygulamalarda toplam 58 bin 786 şahsın kimlik sorgulaması yapıldı ve 57 bin 415 aracın denetimi tamamlandı. Sorgulamalar neticesinde çeşitli nedenlerle aranan 12 araç ele geçirildi.

Aynı dönem içerisinde, Jandarma Suç Araştırma Timi ve bağlı ekipler tarafından yürütülen nitelikli takip ve operasyonlar neticesinde, çeşitli suçlardan aranan toplam 83 zanlı yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 11'i sevk edildikleri adliyede hakimlikçe tutuklandı.