Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Çanakkale Valiliği, orman yangını riski nedeniyle 3 gün biçerdöver ve balya makinelerinin kullanımı yasaklandı

        Çanakkale Valiliği, orman yangını riski nedeniyle 3 gün biçerdöver ve balya makinelerinin kullanımı yasaklandı

        Çanakkale Valiliği, yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar nedeniyle orman yangını riskine karşı yeni tedbirler aldı. Bu kapsamda il genelinde biçerdöver ve balya makinelerinin kullanımı 3 gün süreyle yasaklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Ağustos 2026 - 15:34 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Çanakkale'de 3 günlük yangın riski yasağı

        Çanakkale Valiliği, orman yangını riski nedeniyle 3 gün süreyle biçerdöver ve balya makinelerinin kullanımını yasakladı.

        Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmeler ve Orman Bölge Müdürlüğünce gerçekleştirilen yangın risk analizleri doğrultusunda, bugünden itibaren 3 gün süreyle il genelinde ormanlık alanlarda, mevsim normallerinin üzerinde seyreden yüksek sıcaklıklar, düşük nem oranı ve yer yer kuvvetli rüzgarların anlık hamlelerle fırtınamsı şiddete ulaşabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

        Meteorolojik koşulların oluşturacağı yüksek yangın riski nedeniyle bugünden itibaren 3 gün süreyle biçerdöver ve balya makinesi kullanılarak hasat ve balyalama faaliyetlerinin yapılmamasına karar verildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Açık alanda spiral, taşlama, kaynak gibi yangına sebep olacak her türlü araç ve makine ile ateşe sebebiyet verebilecek bütün faaliyetlerin yapılması yasaklanmıştır. Alınan kararların uygulanması ve gerekli denetimlerin gerçekleştirilmesi ilgili kurumlar tarafından titizlikle takip edilecektir. Vatandaşlarımızın orman yangını riskine karşı dikkatli ve duyarlı olmaları, yangına sebebiyet verebilecek davranışlardan kaçınmaları, herhangi bir duman veya yangın belirtisi görülmesi halinde 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermeleri önemle rica olunur."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Habertürk Gündem - 1 Ağustos 2026 (İstanbul'da Yönetim Değişir Mi?)

        İstanbul'da 3 ilçe belediyesi AK Parti'ye geçti. CHP ve Yeni Parti transfer furyasına ne söyleyecek? Kazanacak aday formülü tutmadı mı? Tuzla Belediye Başkanı neden geçti? Seçmen geçişleri nasıl karşılıyor? Saadet ve Yeniden Refah birleşiyor mu? Sağda ittifak neyi değiştirir? Habertürk Gündem'de Ke...
        #Çanakkale
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        YAŞ kararları açıklandı
        YAŞ kararları açıklandı
        MHP lideri Bahçeli, çerçeve yasa teklifini imzaladı
        MHP lideri Bahçeli, çerçeve yasa teklifini imzaladı
        Çerçeve yasa teklifinin adı belli oldu
        Çerçeve yasa teklifinin adı belli oldu
        TMSF'den 106 araçlık ihale
        TMSF'den 106 araçlık ihale
        Gol çizgisi teknolojisi ve çipli top geliyor!
        Gol çizgisi teknolojisi ve çipli top geliyor!
        Gayrimenkul satışında sert düşüş
        Gayrimenkul satışında sert düşüş
        Beşikçioğlu'nun ifadesi ortaya çıktı
        Beşikçioğlu'nun ifadesi ortaya çıktı
        Beşiktaş'a sürpriz öneri!
        Beşiktaş'a sürpriz öneri!
        İşte 2026'nın en çok satan otomobilleri
        İşte 2026'nın en çok satan otomobilleri
        Savaş Trump'ın gündemini nasıl zorlaştırıyor?
        Savaş Trump'ın gündemini nasıl zorlaştırıyor?
        Bağ evleri için büyüklük şartı düşürüldü
        Bağ evleri için büyüklük şartı düşürüldü
        Galatasaray'da 10 numara harekâtı!
        Galatasaray'da 10 numara harekâtı!
        Milan'dan Leao açıklaması!
        Milan'dan Leao açıklaması!
        Küresel araştırmadan çarpıcı sonuç! Her 6 kadından biri...
        Küresel araştırmadan çarpıcı sonuç! Her 6 kadından biri...
        82 yaşında bisiklet turunu tamamladı: 1 gün sonra öldü
        82 yaşında bisiklet turunu tamamladı: 1 gün sonra öldü
        Aile içinde silahlı kavga çıktı! Balkondaki komşu öldü!
        Aile içinde silahlı kavga çıktı! Balkondaki komşu öldü!
        Pezeşkiyan 28 kez istifa etmek istedi
        Pezeşkiyan 28 kez istifa etmek istedi
        Neşe Erberk'in gurur günü
        Neşe Erberk'in gurur günü
        Ezici çoğunluğu ele geçirdiler
        Ezici çoğunluğu ele geçirdiler
        Barış Kılıç'a ödül
        Barış Kılıç'a ödül