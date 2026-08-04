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        Haberler Gündem Politika CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuşuyor

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuşuyor

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin TBMM'de gerçekleşen grup toplantısında konuşuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Ağustos 2026 - 13:49 Güncelleme:
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        CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gerçekleştirilen grup toplantısında konuşuyor. Kılıçdaroğlu, göreve dönmesinin ardından partisinin grup toplantısında ilk kez kürsüye çıktı.

        CHP liderinin konuşmasında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunması beklenirken, açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

        "Hiç endişe etmeyin. Benim umudum da sizlersiniz. Türkiye'yi geleceğe taşıyacak olanlar sizlersiniz. Yeni bir yol haritası belirleyecekler sizlersiniz. Toplumun her kesimiyle kucaklaşan sizlersiniz. Önce halkımız, vatan Türkiye diyen sizlersiniz. Hoş geldiniz.

        Öncelikle bizleri izleyenlere yürekten teşekkür ederim. Bu Kemal hiçbir gücün karşısında eğilmez. Hiçbir gücün. Sadece ve sadece haklının, hakkı arayanların önünde eğiliriz. Saygı duyarız ama

        gücün önünde eğilmeyiz.

        Bizim yeniden güçlü bir iradeyle alana çıkmamız lazım. Yeni unutturulan sorunları hatırlatmak zorundayız. Çünkü biz CHP'yiz, halkın partisiyiz. Biz halka inananların, onlarla yaşayanların partisiyiz. Biz saraylarda, köşklerde, villalarda oturmuyoruz.

        Herkesin şu gerçeği bilmesi lazım: CHP sıradan bir parti değil, devleti kuran, ona yön veren partidir. Çağdaşlığı arayan ve Türkiye'ye getirmek isteyen partidir. Ülkenin sorunlarıyla ilgilenip halka sunan partidir. Herkes bilmeli.

        Bizler toplumun, medyanın unuttuğu, evlerinde viski kadehleriyle siyaset yapanların unuttuğu kişilerleyiz. Sorunların çözümü için varız. Çünkü biz siyasetin unuttuğu insanların partisiyiz, CHP'yiz.

        Daha geçenlerde Ankara'da mevsimlik tarım işçilerine gittim. Bir buçuk milyon tarım işçisi var. Onlar geliyorlar. Tarımın ana aktörleri bunlar. Onlar toplama yapmadan piyasaya ürün süremezler. Onlarla beraber oldum. Okullarını terk etmişler.

        Milli Eğitim Bakanı'na sesleniyoruz; gerçekten herkesle ilgileneceksen oradakilerle ilgilensinler. Sağlık Bakanı'na sesleniyorum; onların sağlığıyla ilgilenin. Onların haberi yoktur ama CHP olarak biz varız. Dertleri olduğunda bizi ararlar. Bilirler ki 'sesimizi yükseltecek insanlar var'.

        Her evde huzurun olmasını istiyoruz. Çünkü biz çalıp çırpmayı bilmeyiz. Bizim tek derdimiz halktır. Her aileye, her bireye bu ülkede yaşama güvenliği getirip güvenceye almak için mücadele eden ve özel sigorta dalını dillendiren biziz.

        Aile destekleri sigortasını kimse unutmasın, özellikle kadın kardeşlerim unutmasın. Her yerde anlatın. Kadın bu ülkede sahipsiz değildir.

        Bir şey daha; biz CHP'yiz. Hiç kimsenin kimliğini, inancını, yaşam tarzını siyaset konusu yapmayız. Her vatandaşın benim ve her CHP'linin başının üstünde yeri var.

        Dün Türkiye'nin temel sorunlarını nasıl çözeceğimizi anlattık. Üniversitelerin özerkliğini getireceğiz. CHP iktidarında ne Selahattin Demirtaş, ne Can Atalay, ne avukatlar, ne Tayfun Kahraman, ne Osman Kavala, ne Selçuk Mızraklı hapiste kalacak. Hiç endişe etmeyin.

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