CHP'de il başkanlarına yönelik görevden alma ve atamalar tamamlandı. Ay bitmeden Ankara'da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında il başkanları toplantısı yapılacak.

OLAĞAN KURULTAY VE TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ ELE ALINACAK

Toplantıda "Terörsüz Türkiye" süreci dahil tüm güncel siyasi başlıklar masada olacak. Ancak ana gündem eylül ayı ortasında başlatılması planlanan olağan kurultay süreci olacak. Takvim değerlendirilecek. Ayrıca örgütlenme çalışmaları ve yeni yol haritasının da ele alınması bekleniyor.

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KILIÇDAROĞLU, 9 EYLÜL'DE İL GEZİLERİNE BAŞLAYACAK

Bu ay itibarıyla MYK üyeleri il gezilerine başlamıştı. Gelecek ay da CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Anadolu turu başlayacak.

Habertürk'e konuşan CHP Genel Merkezi kaynakları, CHP'nin kuruluş tarihi olan 9 Eylül'de il gezilerinin başlayacağını belirtti. Kılıçdaroğlu'nun il gezileri için İzmir, Antalya, Adana ve Gaziantep ön plana çıkıyor. Ancak başlangıç olarak doğu illerinin de olabileceği belirtiliyor.

Bu illere yapılacak gezilerle Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de mesaj verilebileceği kaydediliyor. Belediyelerde ise geçişler sürüyor.

200'den fazla belediye CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye katıldı. Hem belediye başkanları hem de belediye meclislerindeki geçişlerin tamamlanmasıyla birlikte önümüzdeki dönemde Kılıçdaroğlu başkanlığında belediye başkanları toplantısının da gerçekleşeceği belirtildi.