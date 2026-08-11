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        Haberler Gündem Politika CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), yarın Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak

        CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), yarın Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak

        CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yarın saat 14.00'te Genel Merkez'de toplanacak. Toplantıda iç siyaset, ekonomi, dış politika, ihraçlar, il örgütlerine yönelik atamalar ve TBMM'de kabul edilen "Çerçeve Yasa"ya ilişkin değerlendirmelerin yapılması bekleniyor

        Kaynak
        anka
        Giriş: 11 Ağustos 2026 - 14:56 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        CHP MYK yarın toplanıyor
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        CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yarın Genel Merkez'de toplanacak.

        Edinilen bilgiye göre, yarın saat 14.00'te toplanacak olan MYK'da; iç siyaset, bölgesel gelişmeler, dış politika, ekonomi, ihraçlar ve TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun’a yönelik değerlendirmelerin yapılması bekleniyor. MYK’da ihraçlar ve il örgütlerine ilişkin atamaların gündeme gelmesi bekleniyor.

        "Çerçeve Yasa"nın TBMM'den geçmesinin ardından bundan sonraki sürece yönelik değerlendirmelerin yapılacağı belirtildi. Toplantıda, genel seçimlere yönelik saha çalışmalarının da ele alınacağı kaydedildi.

        Öte yandan, parti örgütlerindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından yaklaşık iki hafta sonra il gezilerine başlanması planlanıyor. Ataması yapılmayan ve örgütlenme çalışmaları tamamlanmayan illerde ise sürecin bu hafta içinde tamamlanmasının beklendiği ifade edildi. İl başkanları toplantısının da atamaların tamamlanması halinde gelecek hafta yapılabileceği kaydedildi.

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