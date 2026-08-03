Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Muğla'nın Marmaris ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast teşebbüsünde bulunan timdeki ihraç yüzbaşı terörist Burkay Karatepe ile irtibatlı olduğu tespit edilen ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Özcan Atlı'nın savcılıktaki ifadesine ulaşıldı. Atlı, ifadesinde, "Kendisini Salih Usta olarak biliyordum. Gariban biriydi ve Ramazan aylarında ona erzak yardımı yapıyordum" dedi.

İHA'da yer alan habere göre; FETÖ Silahlı Terör Örgütü tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen hain darbe girişiminde, Muğla'nın Marmaris ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan özel kuvvetler timi içerisinde görev yapan ve kırmızı bültenle aranan helikopter pilotu ihraç yüzbaşı Burkay Karatepe, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Afyonkarahisar ve Eskişehir İl Emniyet Müdürlükleri İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu yakalandı.

AA'daki habere göre; İçişleri Bakanlığı, Karatepe'nin yakalandığını 1 Ağustos'ta duyurmuştu. Karatepe, Afyonkarahisar'daki işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Muğla'ya götürülmüştü.

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Burkay Karatepe ile irtibatlı olduğu belirlenen Özcan Atlı ise Afyonkarahisar'da 1 Ağustos'ta polis ekiplerince gözaltına alınmış, ertesi gün çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. Çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Özcan Atlı'nın savcılıktaki ifadesine ulaşıldı.

"ARAMIZDA BİR SAMİMİYET OLUŞTU"

Karatepe'yi teyzesinin oğlu S.G. vasıtasıyla inşaatlarda amelelik yaparken tanıdığını söyleyen Özcan Atlı, "Bu kişiyi Salih Usta olarak tanıdım. Zaman içerisinde Salih Usta diye tanıdığım Burkay'ı günlük ücret karşılığı amelelik yapması için iş yerimde ve inşaatlarda çalıştırdım.

Salih Usta diye tanıdığım Burkay'ın yalnız yaşadığını ve gariban biri olduğunu kendi anlatımlarından ve tavırlarından anladım. Ramazan ayında kendisine erzak yardımında bulunuyordum, Kurban Bayramı'nda da kendisine et yardımında bulunuyordum. Bunları Yarenler Mahallesi'nde bulunan evine götürüyordum.

Bu nedenle aramızda bir samimiyet oluştu. Birkaç defa da kendisiyle Hıdırlık mevkisinde alkol almışlığımız olmuştur" dedi.

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"KULLANILMAYAN TELEFONU VE HATTI VERDİM"

Özcan Atlı, Karatepe'yi yakalandığı hücre evine kendisinin akşam saatlerinde götürdüğünü ifade ederek şunları söyledi:

"Salih Usta olarak tanıdığım Burkay beni kayıtlı numarasından farklı, yabancı bir numaradan arayarak ev sahibi ile aralarında anlaşmazlık olduğunu, bu nedenle yeni bir ev aradığını söyledi. Ben Salih Usta'yı İmaret Camii'nin önünden aldım, sonra bir yemek yedik.

Yemek yediğimiz sırada İnaz Deprem Konutları'ndan ev bulduğunu bana söyledi ve kendisini oraya bırakmamı istedi. Ben de kendisini İnaz Deprem Konutları'na bıraktım. İnaz Deprem Konutları'na geldiğimizde oranın boş olduğunu, kimselerin oturmadığını, hatta pencerelerin kırık olduğunu gördüm. Sadece bir tane çekyat vardı.

Ben Salih Usta'ya, 'Elektrik, su olmadan nasıl yaşayacaksın?' diye sorduğumda, 'Ben burada 3-4 gün geçici olarak kalacağım, buradan manzara izleyeceğim' dedi. Daha sonra bende telefon olup olmadığını sordu. Ben de iş yerinde kullanılmayan cep telefonunu ve içerisinde takılı olan GSM hattını kendisine verdim. Orada bulunduğum esnada beraber içki içtik. Ardından onun yanından ayrılıp evime geçtim.

"FOTOĞRAFINI GÖRDÜM AMA İNKAR ETTİ"

Özcan Atlı, Karatepe'nin fotoğrafını internette gezinirken gördüğünü ve bunun üzerine kendisiyle irtibata geçtiğini belirterek, "Evimde oturduğum sırada cep telefonumdan internette gezinirken bir internet sitesinde Salih Usta olarak tanıdığım kişinin fotoğrafını gördüm, emin olamadım.

Hemen Salih Usta'yı arayarak fotoğraftaki kişinin o olup olmadığını sordum. O da, 'Yok öyle bir şey. 3-4 gün önce dönerci bir çocuk da arayarak öyle bir şey söyledi ancak resimdeki kişi ben değilim' dedi. Kısa bir süre sonra Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları evime geldi ve bana Burkay Karatepe'yi tanıyıp tanımadığımı sordular.

Bana fotoğraf gösterebileceklerini söyleyince ben de 'Gösterin' dedim. Fotoğrafı gösterdiklerinde ben, 'Bu Salih Usta' dedim. Bana bu kişinin Cumhurbaşkanı'na suikast suçundan arandığını söylediler. Ben de Salih Usta olarak tanıdığım, ancak ismini sonradan Burkay Karatepe olarak öğrendiğim şahsın kaldığı ikameti polislere söyledim. Polisler de bu şahsı yakaladı" diye konuştu.