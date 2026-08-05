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        DEM Parti Eş Genel Başkanlar Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları'ndan çerçeve yasa açıklamaları

        DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu

        Kaynak
        anka
        Giriş: 05 Ağustos 2026 - 16:18 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Yasa 86 milyona hayırlı olsun"

        DEM Parti Eş Genel Başkanlar Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu sadece bir metnin altına atılmış bir imza değil. Barışa, demokrasiye ve ortak geleceğimize atılmış bir imzadır. Şimdiden yasa 86 milyona hayırlı olsun. Yolumuz açık olsun, geleceğimiz ortak olsun, barışımız kalıcı olsun" ifadesini kullandı.

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu yasanın Demokratik cumhuriyetin inşası, ülkenin demokratikleşmesi için de bir kök yasa olmasını umut ediyoruz. Türkiye'deki bütün farklı halkların ve inançların sorunlarına çözüm üretecek yeni yasaların çıkarılması bakımından da bir kök yasa niteliği taşımasını diliyoruz. DEM Parti olarak, bu yasanın böyle bir işlevi olacağını öngörerek çok değerli buluyoruz" ifadesini kullandı.

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