DEM Parti Eş Genel Başkanlar Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu sadece bir metnin altına atılmış bir imza değil. Barışa, demokrasiye ve ortak geleceğimize atılmış bir imzadır. Şimdiden yasa 86 milyona hayırlı olsun. Yolumuz açık olsun, geleceğimiz ortak olsun, barışımız kalıcı olsun" ifadesini kullandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu yasanın Demokratik cumhuriyetin inşası, ülkenin demokratikleşmesi için de bir kök yasa olmasını umut ediyoruz. Türkiye'deki bütün farklı halkların ve inançların sorunlarına çözüm üretecek yeni yasaların çıkarılması bakımından da bir kök yasa niteliği taşımasını diliyoruz. DEM Parti olarak, bu yasanın böyle bir işlevi olacağını öngörerek çok değerli buluyoruz" ifadesini kullandı.