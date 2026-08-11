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        Haberler Gündem 3. Sayfa Denizde kaybolan 26 yaşındaki İbrahim Çağlayan'ın cansız bedenine ulaşıldı

        Denizde kaybolan 26 yaşındaki İbrahim Çağlayan'ın cansız bedenine ulaşıldı

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 9 Ağustos Pazar günü denize girdikten sonra kaybolan 26 yaşındaki İbrahim Çağlayan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11 Ağustos 2026 - 10:24 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        26 yaşındaki genç ölü bulundu

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde pazar günü girdiği denizde kaybolan 26 yaşındaki gencin cansız bedenine ulaşıldı.

        Edinilen bilgiye göre, 9 Ağustos Pazar günü Kumcağız Sahili'nde denize giren İbrahim Çağlayan, bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin denizde ve kıyı şeridinde yürüttüğü arama tarama çalışmaları sonucunda bugün Çağlayan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

        Öte yandan, pazar günü farklı sahillerde denize giren iki kişi de boğularak hayatını kaybetmişti.

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