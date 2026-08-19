DMM, "son dönemde gerçekleştirilen çeşitli operasyonlarda bir takım sosyal yapıların sistematik ve kategorik biçimde hedef alındığı” yönündeki iddialarını yalanladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "son dönemde gerçekleştirilen çeşitli operasyonlarda bir takım sosyal yapıların sistematik ve kategorik biçimde hedef alındığı” yönündeki iddialar hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada bu yöndeki iddiaların dezenformasyon içerdiği belirten DMM, "Bazı sosyal medya mecralarında yer alan “son dönemde gerçekleştirilen çeşitli operasyonlarda bir takım sosyal yapıların sistematik ve kategorik biçimde hedef alındığı” yönündeki iddialar dezenformasyon içermektedir.

Tüm adli ve idari süreçler; herhangi bir oluşumun adı, niteliği veya toplumsal aidiyeti üzerinden değil, somut olaylar, hukuka aykırı fiiller ve elde edilen deliller çerçevesinde, ilgili mevzuat doğrultusunda yetkili makamlar tarafından yürütülmektedir.

Kamuoyunun yalnızca resmi açıklamaları dikkate alması; kasıtlı olarak paylaşılan manipülatif içeriklere itibar etmemesi önemle rica olunur." ifadelerini kullandı.