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        Haberler Gündem Güvenlik Edirne-Kapıkule Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonda 810 kilogram esrar ele geçirildi

        Edirne-Kapıkule Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonda 810 kilogram esrar ele geçirildi

        Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, Edirne-Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 810 kilogram esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17 Ağustos 2026 - 09:28 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        810 kilogram esrar ele geçirildi

        Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Muhafaza ekipleri tarafından Edirne-Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, 810 kilogram esrar ele geçirildiğini duyurdu.

        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerinin, uyuşturucu madde kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor.

        Bu kapsamda, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda, Türkiye'den çıkış yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı’na gelen bir TIR şüpheli olarak değerlendirildi.

        Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından gerçekleştirilen X-Ray taraması sonucunda araç detaylı aramaya sevk edildi. Yapılan detaylı aramada, aracın yasal yükünün içine gizlenmiş 810 kilogram esrar ele geçirildi. Operasyon kapsamında, uyuşturucu maddenin taşınmasında kullanılan TIR'a el konuldu.

        Olayla ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

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