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        Haberler Gündem 3. Sayfa Emekli polis beylik silahıyla komşunu öldürdü!

        Emekli polis beylik silahıyla komşunu öldürdü!

        Edirne'de, komşuları emekli polis memuru 59 yaşındaki Metin Karol tarafından tabancayla vurulan 67 yaşındaki Ahmet Karagöz, 3 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Karagöz'ün eşi 58 yaşındaki İkbal Karagöz'ün durumunun ağır, oğlu 41 yaşındaki Cumali Karagöz'ün ise iyi olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03 Ağustos 2026 - 09:52 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Emekli polis beylik silahıyla komşunu öldürdü!

        Edirne'de olay, geçen cuma günü, saat 17.30 sıralarında Keşan ilçesi Yeni Mahalle Gazi Sokak’taki Belkoop Konutları’nda meydana geldi.

        BANKTA OTURMALARI TARTIŞMA NEDENİ

        Ahmet Karagöz (67), eşi İkbal Karagöz (58) ve oğlu Cumali Karagöz (41) ile komşuları emekli polis memuru Metin Karol (59) arasında iddiaya göre; ailenin bahçedeki bankta oturması nedeniyle tartışma çıktı.

        Emekli polis Metin Karol tutuklandı.
        Emekli polis Metin Karol tutuklandı.

        BANKTA OTURAN KOMŞULARA ATEŞ AÇTI

        Tartışma sırasında evine giren Karol, içeriden aldığı beylik tabancasıyla yeniden dışarı çıkarak, bankta oturan komşularına ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        ANNE, BABA VE OĞUL YARALANDI

        Yaralanan Ahmet Karagöz, eşi İkbal ve oğulları Cumali Karagöz ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 3 yaralı, buradaki ilk müdahalelerinin ardından Edirne’de bulunan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

        EMEKLİ POLİS TUTUKLANDI

        Metin Karol, olayda kullandığı tabancayla birlikte gözaltına alındı. Karol, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        3 GÜN HAYATA TUTUNABİLDİ

        Yaralılardan Ahmet Karagöz, 3 gündür tedavi gördüğü hastanede dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Karagöz’ün cenazesi, otopsi için hastane morguna konuldu.

        ANNENİN DURUMU DA CİDDİ

        Yaralılardan İkbal Karagöz’ün hayati tehlikesinin sürdüğü, oğlu Cumali Karagöz’ün ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ahmet Karagöz’ün cenazesinin bugün öğle vakti Keşan’a bağlı Orhaniye köyünde toprağa verileceği bildirildi.

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