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        Haberler Gündem Politika Emine Erdoğan, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümünü kutladı

        Emine Erdoğan, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümünü kutladı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümünü "Milletimizle Çeyrek Asır" etiketiyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kutladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Ağustos 2026 - 14:49 Güncelleme:
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        "Ardında sarsılmaz bir inanç var"
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

        Emine Erdoğan, NSosyal hesabından "Milletimizle Çeyrek Asır" etiketiyle yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

        "Çeyrek asırdır milletimizin güveniyle büyüyen, her adımda insanımıza dokunan eserler ve hizmetlerle anlam kazanan bir yolculuk… Bu 25 yıllık birikimin ardında vatan sevgisi, güçlü bir irade ve geleceğe duyulan sarsılmaz bir inanç var.

        Nice ilkin öncüsü olan AK Parti'nin, yarın da ülkemize yeni ufuklar açacağına yürekten inanıyorum. AK Parti'nin 25'inci yaşı kutlu olsun."

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