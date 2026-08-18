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        Haberler Gündem 3. Sayfa Gaziantep'te yolcu otobüsü, TIR'a arkadan çarptı: 2 ölü, 17 yaralı

        Gaziantep'te yolcu otobüsü, TIR'a arkadan çarptı: 2 ölü, 17 yaralı

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yolcu otobüsünün TIR'a arkadan çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 17 kişi yaralandı. Kazada otobüs sürücüsü Turan Delikanlı ile muavin Mehmet Sait Çetinkaya olay yerinde yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Ağustos 2026 - 09:35 Güncelleme:
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        TAG otoyolunda kaza: 2 ölü, 17 yaralı!
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        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yolcu otobüsünün TIR'a arkadan çarpması sonucu 2 kişi öldü, 2'si ağır 17 kişi yaralandı.

        TIR'A ÇARPTI

        AA'daki habere göre; Turan Delikanlı (61) idaresindeki Kamil Koç firmasına ait 02 KP 006 plakalı yolcu otobüsü, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nurdağı gişeleri yakınlarında O.Y. idaresindeki TIR'a arkadan çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

        2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        Sağlık ekipleri, sürücü Delikanlı ile otobüste muavinlik yapan Mehmet Sait Çetinkaya'nın (25) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kazada yaralanan 2'si ağır 17 kişi, ambulanslarla Nurdağı ve Gaziantep'teki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapatılan yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

        VALİDEN AÇIKLAMA

        Gaziantep Valisi Kemal Çeber, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

        Çeber, "Kazayla ilgili incelemelerimiz devam etmektedir. Yol tek şeritten trafiğe açılmıştır." ifadesini kullandı.

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