Giresun'da sağanak yağışın ardından sel sularına kapılarak kaybolan 16 yaşındaki Muhammed Abdullah Hakkıoğlu’nun cansız bedenine ulaşıldı
Giresun'un Keşap ilçesinde sel sularına kapılarak kaybolan 2 kişiden 16 yaşındaki Muhammed Abdullah Hakkıoğlu'nun cansız bedeni, 5 gün sonra bulundu. Hakkıoğlu'nun cansız bedeni, sel sularına kapılan araçtan yaklaşık 100 metre uzaklıkta balçık içerisinde bulundu. Mehmet Akkaya'yı arama çalışmaları ise sürüyor
Giresun’un Keşap ilçesinde 13 Ağustos gecesi etkili olan sağanak yağışın ardından sel sularına kapılarak kaybolan 2 kişiden Muhammed Abdullah Hakkıoğlu’nun cansız bedeni bulundu.
Giresun’un Keşap ilçesinde seyir halinde olan ve içerisinde 3 kişinin bulunduğu otomobil, Karadere köyü mevkiinde Karabulduk Deresi’nin taşması sonucu sel sularına kapılmıştı.
Giresun’un Keşap ilçesinde seyir halinde olan ve içerisinde 3 kişinin bulunduğu otomobil, Karadere köyü mevkiinde Karabulduk Deresi’nin taşması sonucu sel sularına kapılmıştı.
Araç sürücüsü Ahmet Yılmaz kendi imkanlarıyla kurtulurken, araçta bulunan öğretmen Mehmet Akkaya (45) ile yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu (16) sel sularına kapılarak kaybolmuştu.
5 GÜN SONRA CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Kayıp 2 kişiyi bulmak amacıyla başlatılan arama çalışmaları, aracın sel sularına kapıldığı bölgeden denize kadar uzanan yaklaşık 9 kilometrelik alanda 5 farklı noktada sürüyordu.
Yaklaşık 170 ekibin iş makineleriyle katıldığı arama çalışmalarının 5’inci gününde, bu sabah Muhammed Abdullah Hakkıoğlu’nun cansız bedeni, hurdaya dönen aracından 100 metre uzaklıkta, deniz istikametinde balçık içerisinde bulundu.
Mehmet Akkaya’yı arama çalışmaları ise sürüyor.