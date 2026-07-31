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        Haberler Gündem Güncel Şanlıurfa'da taşlı, sopalı arazi kavgası: 8 yaralı

        Şanlıurfa'da taşlı, sopalı arazi kavgası: 8 yaralı

        Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 8 kişi yaralandı. Jandarma ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırılan kavgaya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31 Temmuz 2026 - 14:36 Güncelleme:
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        Taşlı, sopalı arazi kavgası: 8 yaralı

        Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 8 kişi yaralandı.

        İHA'daki habere göre olay, Akçakale ilçesine bağlı Bulutlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında muhtarlık seçiminden bu yana husumet bulunan Harran ilçesi Konacık Mahallesi'nden iki ailenin fertleri, Akçakale ilçesi Bulutlu Mahallesi'ndeki tarlalara ekim yapmak amacıyla aynı araziye geldi.

        Taraflar arasında başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

        Çocuk, kadın ve erkeklerin karıştığı kavgada 8 kişi yaralanırken, evler ve araçlarda hasar oluştu. Jandarma ekipleri kavgaya karışanları ayırmak için zaman zaman havaya ateş açtı. Kavga, ekiplerin yoğun çabası sonucu güçlükle sonlandırılırken, 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Şanlıurfa
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