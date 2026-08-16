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        Haberler Gündem 3. Sayfa Hakkari’de uzman çavuş itfaiye aracının kayması sonucu hayatını kaybetti

        Hakkari’de uzman çavuş itfaiye aracının kayması sonucu hayatını kaybetti

        Hakkari'nin Derecik ilçesinde anahtarını içeride unutan uzman çavuş Kasım Yurt, evine girebilmek için yardım istediği itfaiye aracının kayması sonucu araç ile duvar arasında sıkışarak hayatını kaybetti. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16 Ağustos 2026 - 09:54 Güncelleme:
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        Uzman çavuş hayatını kaybetti
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        Hakkari'nin Derecik ilçesinde anahtarını içeride unutan uzman çavuş Kasım Yurt (36), 5'inci kattaki evine girebilmek için itfaiyeden yardım istedi. Merdivenli sepetle balkona ulaşmaya çalıştığı sırada itfaiye aracının kayması sonucu duvar ile araç arasında sıkışan Yurt, hayatını kaybetti.

        DHA'daki habere göre olay, dün akşam saatlerinde Hakkari'nin Derecik ilçesinde meydana geldi. Evine girmek isteyen uzman çavuş Kasım Yurt, anahtarını içeride unutunca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talebinde bulundu.

        İhbarla adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, Yurt'un 5'inci kattaki dairesine ulaşabilmesi için itfaiye aracının merdiven sepetini balkona yönlendirdi. Merdiven sepetinin balkona tam olarak ulaşmaması üzerine Kasım Yurt, aşağıya inmeye çalıştı.

        Bu sırada itfaiye aracı, henüz belirlenemeyen bir nedenle kaydı. Yurt, araç ile duvar arasında sıkıştı. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılan ağır yaralı Kasım Yurt, ambulansla Derecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Burada tedaviye alınan Yurt, hayatını kaybetti. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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