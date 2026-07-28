İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında son 6 günde düzenlenen operasyonlarda 127 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince bilişim suçlarıyla mücadele, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, dolandırıcılık, yasa dışı bahis ile çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi suçlarına yönelik 13 ilde operasyonlar düzenlendi.

İstanbul, Amasya, Erzincan, İzmir, Hatay, Bitlis, Yalova, Ankara, Gaziantep, Karaman, Şanlıurfa, Balıkesir ve Malatya'da gerçekleştirilen operasyonlarda 127 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 86'sı tutuklandı. 21'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; müstehcen çocuk görüntüsü bulundurdukları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları, vatandaşlarımızın mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, sosyal medya platformları üzerinden 'ikinci el araba ilanı, kapora bedeli' temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi.

Ayrıca, Yapay Zeka Destekli Siber Açık Kaynak İzleme ve Kontrol faaliyetleri kapsamında yürütülen çalışmalarda; yasa dışı silah satışı ve teşhirine yönelik 393, organize suç örgütleri ve tetikçilik suçlarına yönelik 11, uyuşturucu satışı ve özendirici içeriklere yönelik 51, müstehcenlik ve fuhuş suçlarına yönelik 221, siber trafik suçlarına yönelik 100 olmak üzere toplam 772 hesap/şahıs tespit edildi. Terör örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalarda ise 648 hesap/şahıs tespit edildi.

Bu kapsamda sosyal medya platformları ve internet siteleri üzerinden suç içerikli paylaşımlara yönelik 4 bin 315 hesap/şahıs tespit edildi. Ayrıca bin 831 URL adresi hakkında erişimin engellenmesi ve içeriğin çıkarılması kararı alındı. Kahraman Polislerimizi, Daire Başkanlığımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."