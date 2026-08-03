İçişleri Bakanlığı duyurdu! 15 ilde siber suçlarla mücadele operasyonu: 185 gözaltı
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde polisimiz tarafından 15 ilde düzenlenen operasyonlarda 185 şüpheli yakalandı. 93'ü tutuklandı" denildi
İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında 15 ilde düzenlenen operasyonlarda 185 şüphelinin yakalandığı duyuruldu.
İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik operasyonlar düzenlendi.
Düzenlenen operasyonlar kapsamında yakalanan şüphelilerin; 93’ü tutuklanırken, 55’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin ise işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
Açıklamanın devamında, "Güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle siber suçlarla mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında tavizsiz şekilde sürdürüyoruz. Kahraman Polislerimizi, Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verdi.