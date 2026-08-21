İçişleri Bakanlığı, 20 ilde uyuşturucu madde satıcılarına ve yasa dışı kenevir ekimine yönelik Jandarma'nın düzenlediği operasyonlarda 580 kg uyuşturucu madde ile 62 bin 180 adet uyuşturucu hapın ele geçirildiğini ve 6 milyon 747 bin adet kök kenevir ve skunk bitkisinin imha edildiğini bildirdi. Operasyonlarda 60 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"20 ilde 'Uyuşturucu Madde Satıcılarına ve Yasa Dışı Kenevir Ekimine' yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda, 580 kg uyuşturucu madde ile 62 bin 180 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 6 milyon 747 bin adet kök kenevir ve skunk bitkisi imha edildi. Operasyonlarda 60 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 41'i tutuklandı. 19'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca 660 narkotik ve asayiş ekibi, 3 bin 960 personel ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Analiz ve Takip Timlerinin de katılımıyla 20 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, uyuşturucu madde ticaretini organize şekilde yürüttükleri, yasa dışı kenevir ve skunk ekimi yaptıkları, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu madde sattıkları tespit edildi.

Güvenlik güçlerimizin kararlı çalışmalarıyla sokak satıcılarına, uyuşturucu imalatçılarına ve yasa dışı uyuşturucu ekim faaliyetlerine yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."