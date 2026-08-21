Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik İçişleri Bakanlığı duyurdu! 20 ilde uyuşturucu operasyonu: 41 tutuklama

        İçişleri Bakanlığı duyurdu! 20 ilde uyuşturucu operasyonu: 41 tutuklama

        İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "20 ilde 'Uyuşturucu Madde Satıcılarına ve Yasa Dışı Kenevir Ekimine' yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 60 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden; 41'i tutuklandı" denildi

        Kaynak
        anka
        Giriş: 21 Ağustos 2026 - 11:50 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        20 ilde operasyon: 41 tutuklama

        İçişleri Bakanlığı, 20 ilde uyuşturucu madde satıcılarına ve yasa dışı kenevir ekimine yönelik Jandarma'nın düzenlediği operasyonlarda 580 kg uyuşturucu madde ile 62 bin 180 adet uyuşturucu hapın ele geçirildiğini ve 6 milyon 747 bin adet kök kenevir ve skunk bitkisinin imha edildiğini bildirdi. Operasyonlarda 60 şüpheli yakalandı.

        İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

        "20 ilde 'Uyuşturucu Madde Satıcılarına ve Yasa Dışı Kenevir Ekimine' yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda, 580 kg uyuşturucu madde ile 62 bin 180 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 6 milyon 747 bin adet kök kenevir ve skunk bitkisi imha edildi. Operasyonlarda 60 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 41'i tutuklandı. 19'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

        Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca 660 narkotik ve asayiş ekibi, 3 bin 960 personel ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Analiz ve Takip Timlerinin de katılımıyla 20 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, uyuşturucu madde ticaretini organize şekilde yürüttükleri, yasa dışı kenevir ve skunk ekimi yaptıkları, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu madde sattıkları tespit edildi.

        Güvenlik güçlerimizin kararlı çalışmalarıyla sokak satıcılarına, uyuşturucu imalatçılarına ve yasa dışı uyuşturucu ekim faaliyetlerine yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #İçişleri
        #uyuşturucu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahçeli: İsrail, Türkiye’yi kışkırtmaktan vazgeçmelidir
        Bahçeli: İsrail, Türkiye’yi kışkırtmaktan vazgeçmelidir
        Havalimanı otoparkında kadın cinayeti!
        Havalimanı otoparkında kadın cinayeti!
        İstanbul ve İzmir'de iki ayrı operasyon
        İstanbul ve İzmir'de iki ayrı operasyon
        Önce mıcır sonra tabela!
        Önce mıcır sonra tabela!
        İsmail Kartal'dan Asensio kararı!
        İsmail Kartal'dan Asensio kararı!
        Baba ve oğlunu öldürdü! İfadesi kan dondurdu!
        Baba ve oğlunu öldürdü! İfadesi kan dondurdu!
        "Artık korkan değil, korkutan takım!"
        "Artık korkan değil, korkutan takım!"
        Kumulları kazıp çöplük yaptılar: 5 yıldızlı otelin 'Kaplumbağa Dostu' sertifikası iptal edildi
        Kumulları kazıp çöplük yaptılar: 5 yıldızlı otelin 'Kaplumbağa Dostu' sertifikası iptal edildi
        Galatasaray, Erzurum deplasmanında!
        Galatasaray, Erzurum deplasmanında!
        Kapağın altından çıktı! Tam 2 bin 114 adet
        Kapağın altından çıktı! Tam 2 bin 114 adet
        Kedi, kediyi böyle tanıyormuş!
        Kedi, kediyi böyle tanıyormuş!
        3'ü de kardeş çıktı! 4'üncü kardeş bulundu
        3'ü de kardeş çıktı! 4'üncü kardeş bulundu
        Ünlü oyuncuların Bodrum keyfi
        Ünlü oyuncuların Bodrum keyfi
        Ev alıp satanlar dikkat!
        Ev alıp satanlar dikkat!
        Herkes ayağına baktı!
        Herkes ayağına baktı!
        Van Gölü'ne esmer girdiler, yine sarışın oldular
        Van Gölü'ne esmer girdiler, yine sarışın oldular
        Otobüslerde neden bazı koltuklar ters?
        Otobüslerde neden bazı koltuklar ters?
        Evliliğe yeşil ışık yaktı
        Evliliğe yeşil ışık yaktı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Evlendiler
        Evlendiler