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        Haberler Gündem Güvenlik İçişleri Bakanlığı duyurdu! Diyarbakır'da 5,7 ton esrar elde edilebilecek kenevir ve skunk imha edildi

        İçişleri Bakanlığı duyurdu! Diyarbakır'da 5,7 ton esrar elde edilebilecek kenevir ve skunk imha edildi

        İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda, "Diyarbakır'da gerçekleştirilen operasyonlara 5,7 ton toz esrar elde edilebilecek 247 bin 145 kök kenevir ve skunk imha edilirken, 91 yasa dışı kenevir ekim alanı tespit edildi. Ayrıca 24 kilogram esrar ele geçirildi ve 17 şüpheli yakalandı" denildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13 Ağustos 2026 - 12:33 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        5,7 ton esrarın piyasaya sürülmesi engellendi

        Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 5,7 ton toz esrar elde edilebilecek 247 bin 145 kök kenevir ve skunk imha edildi.

        İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Diyarbakır, Lice, Hani, Hazro ve Kulp Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde;

        Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Diyarbakır'ın Lice, Kulp, Hazro, Kocaköy ve Sur ilçelerinde;

        54 operasyonel tim, 620 personelin katılımıyla 'Yasa Dışı Kenevir Ekimi ile Mücadele Eylem Planı' kapsamında düzenlenen operasyonda;

        91 yasa dışı kenevir ekim alanı tespit edilerek imha edildi.

        24 kilo esrar ele geçirildi. 17 şüpheli zehir taciri yakalandı. Sokak satıcılarına, uyuşturucu imalatçılarına ve yasa dışı uyuşturucu ekim faaliyetlerine yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.

        Kahraman jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

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