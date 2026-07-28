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        Haberler Gündem Güncel İstanbul Bakırköy'de oto galeriye yapılan silahlı saldırıda 3 şüpheli yakalandı

        İstanbul Bakırköy'de oto galeriye yapılan silahlı saldırıda 3 şüpheli yakalandı

        Bakırköy'de oto galeriye düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin 1'i 18 yaşından küçük 3 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan çalışmalarda saldırıda kullanılan çalıntı aracın ikiz plakalı olduğu belirlenirken, araçta ve adreslerde yapılan aramalarda silah, mühimmat ve maskeler ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 11:59 Güncelleme:
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        Oto galeriye saldıran 3 kişi yakalandı
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        Bakırköy'de bir oto galeriye yönelik silahlı saldırıya ilişkin 1'i 18 yaşından küçük 3 şüpheli gözaltına alındı.

        6 ARAÇ ZARAR GÖRMÜŞTÜ

        AA'daki habere göre; Şenlikköy Mahallesi'nde 30 Haziran'da bir oto galeriye düzenlenen ve 6 aracın zarar gördüğü silahlı saldırıya ilişkin çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yurt dışı hatları üzerinden iş yeri sahibine tehdit mesajları gönderdiğini tespit etti.

        Saha araştırmaları, güvenlik kamerası incelemeleri ve teknik takip sonucunda saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin olayda ikiz plaka taktıkları çalıntı aracı kullandıkları belirlendi.

        1'İ 18 YAŞINDAN KÜÇÜK

        Polis ekipleri, çalıntı araç temin ederek saldırıyı gerçekleştirdikleri belirlenen​​​​​​​, 1'i 18 yaşından küçük 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Esenler'de terk edilmiş halde bulunan çalıntı araçta ve şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda uzun namlulu silah, ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait şarjörler, 241 fişek, yüz maskesi ve çalıntı araçlar ele geçirildi.

        ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 zanlı, adliyeye sevk edildi.​​​​​​​

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