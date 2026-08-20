İstanbul Bayrampaşa'da bir alışveriş merkezinin spor bölümünde 3,5 yaşındaki Amara'nın parmağı performans bisikletine sıkışarak koptu. Olay anına ilişkin görüntülere Show Haber ulaştı.

Olay, 20 Temmuz'da meydana geldi. Anne Meryem Bingöl, oğlu ve kızı Amara ile alışveriş yapmak için AVM'deki spor malzemeleri satan mağazaya gitti. Bingöl, oğlu ile trambolinde zıplarken, 3,5 yaşındaki Amara'nın birkaç adım ötede olduğunu söyledi.

Görüntülerde, Amara'nın abisinin başka bir bisikletin pedalını çevirdiği, ardından bisikletin yanına gelen küçük kızın parmağını zincir kısmına soktuğu görülüyor. Parmağı zincirin arasında kalan küçük kız, acılar içinde annesine koştu.

"KIZIMIN PARMAĞI KOPTU"

Kızının yanına koştuğunu belirten anne Meryem Bingöl, "Boğum bölümünden kızımın parmağı koptu. Çok üzücü bir durum, yani ne diyeceğimi bilemiyorum" dedi.

Bingöl, kızının parmağının kondisyon cihazının kırık olması nedeniyle koptuğunu iddia ederek sorumlulardan şikayetçi oldu.

"BELKİ HAYATI BOYUNCA PARMAKSIZ YAŞAYACAK"

Ailenin avukatı Ceylan Öztürk ise yaşananlara tepki göstererek, "Bir kız çocuğumuz belki hayatı boyunca parmaksız yaşamaya mahkum edilecek" ifadelerini kullandı.

Öztürk, mağazada çocukların dikkat etmesi gerektiğine ilişkin uyarı levhası bulunduğunun belirtilmesine ilişkin ise "O zaman bir kazanın olmasını öngörüyorlar. Peki neden fiziksel bir tedbir ya da önlem almıyorlar?" diye konuştu.