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        Haberler Gündem Güvenlik İstanbul ve Ankara'da kurşunlama ve yaralama operasyonları: 8 gözaltı

        İstanbul ve Ankara'da kurşunlama ve yaralama operasyonları: 8 gözaltı

        İstanbul ve Ankara'da düzenlenen operasyonda, 4 kurşunlama ve yaralama olayını gerçekleştirdikleri belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Ağustos 2026 - 09:23 Güncelleme:
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        Kurşunlama operasyonlarında 8 gözaltı

        İstanbul ve Ankara'da düzenlenen operasyonda 4 kurşunlama ve yaralama olayıyla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat şubeleri ekiplerince, kurşunlama ve yaralama olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        İnceleme ve araştırmalarda 4 eylem gerçekleştirdikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Ekiplerce yakalanan 8 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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