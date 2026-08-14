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        Haberler Gündem Politika İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan parti istifaları hakkında açıklama

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan parti istifaları hakkında açıklama

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partiye yönelik istifaların ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı

        Kaynak
        anka
        Giriş: 14 Ağustos 2026 - 16:08 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Dervişoğlu'ndan istifalara tepki
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        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Gönderdiğiniz akbabaların kopardığı et, bizi hem acıtmaz hem de tüketmez. Bu siyasi namus bataklığında siz boğulacaksınız, biz değil" ifadelerini kullandı.

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Her cepheden saldırdıklarına göre, bilin ki doğru yoldayız. İlk kez eksilmiyoruz... İlk kez bölünmüyoruz… İlk kez ihanete uğramıyoruz…

        Gönderdiğiniz akbabaların kopardığı et, bizi hem acıtmaz hem de tüketmez. Bu siyasi namus bataklığında siz boğulacaksınız, biz değil!.." ifadelerini kullandı.

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