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        Haberler Gündem 3. Sayfa 16 yaşındaki Yiğit Can Bişkin silahla oynarken canından oldu

        16 yaşındaki Yiğit Can Bişkin silahla oynarken canından oldu

        İzmir'in Tire ilçesinde evde silahla oynadığı sırada tabancanın ateş alması sonucu karnından vurulan 16 yaşındaki Yiğit Can Bişkin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sırasında Bişkin'in yanında bulunan 16 yaşındaki arkadaşı Ç.K. gözaltına alındı. Ç.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18 Ağustos 2026 - 11:40 Güncelleme:
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        Silahla oynarken can verdi

        İzmir’in Tire ilçesinde, evde silahla oynadığı sırada tabancanın kazara ateş alması sonucu karnından vurulduğu öne sürülen 16 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, talihsiz çocuğun olay anında yanında bulunan arkadaşını gözaltına aldı. Çocuk, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        İHA'da yer alan habere göre olay, dün saat 15.00 sıralarında Tire ilçesi İsmail Taşlı Caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Yiğit Can Bişkin (16), evde bulunduğu sırada bir tabancayla oynamaya başladı.

        İddiaya göre bu esnada tabancanın aniden ateş alması sonucu Bişkin, karnına isabet eden mermiyle ağır yaralanarak kanlar içerisinde yere yığıldı.

        KOMŞULAR SİLAH SESİNİ DUYDU

        Evden gelen silah sesini duyan çevredeki komşuların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tire Devlet Hastanesi’ne kaldırılan talihsiz çocuk, buradaki acil müdahalenin ardından durumunun ciddiyetini koruması üzerine İzmir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

        Yiğit Can Bişkin, burada doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

        ARKADAŞI TUTUKLANDI

        Olayın ardından bölgeyi güvenlik çemberine alan polis ekipleri, olayın kaza mı yoksa başka bir nedenden mi kaynaklandığını aydınlatmak için detaylı inceleme başlattı.

        Soruşturma kapsamında, olay anında Bişkin’in yanında olduğu tespit edilen arkadaşı Ç.K. (16) ekipler tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ç.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        #İzmir
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        #Yiğit Can Bişkin
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