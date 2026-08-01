Kahramanmaraş'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan sopalı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

İHA'daki habere göre olay, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, arazi anlaşmazlığı nedeniyle taraflar arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında sopa darbelerine maruz kalan İ.K.E. (75) ile eşi yaralandı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Durumu ağır olan İ.K.E., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı eşinin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

1 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili 1 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.