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        Haberler Gündem Güncel Kahramanmaraş'ta arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü

        Kahramanmaraş'ta arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü

        Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan sopalı kavgada 75 yaşındaki İ.K.E. hayatını kaybetti, eşi yaralandı. Olayın ardından 1 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01 Ağustos 2026 - 15:52 Güncelleme:
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        Arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü

        Kahramanmaraş'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan sopalı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

        İHA'daki habere göre olay, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, arazi anlaşmazlığı nedeniyle taraflar arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında sopa darbelerine maruz kalan İ.K.E. (75) ile eşi yaralandı.

        HAYATINI KAYBETTİ

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        Durumu ağır olan İ.K.E., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı eşinin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        1 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

        Olayla ilgili 1 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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