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        Haberler Gündem Güncel Kahramanmaraş'ta elektrik akımına kapılan iki işçiden biri hayatını kaybetti

        Kahramanmaraş'ta elektrik akımına kapılan iki işçiden biri hayatını kaybetti

        Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yüksek gerilim hattında bakım çalışması sırasında elektrik akımına kapılan iki işçiden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı. Olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29 Temmuz 2026 - 09:59 Güncelleme:
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        Akıma kapılan işçi hayatını kaybetti

        Kahramanmaraş'ta yüksek gerilim hattında yürütülen bakım ve onarım çalışması sırasında elektrik akımına kapılan iki işçiden biri hayatını kaybetti, diğeri ise yaralandı.

        İHA'daki habere göre olay, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yüksek gerilim hattında bakım çalışması yapan Yüksel Doğan ile Ahmet H.'nin henüz belirlenemeyen bir nedenle elektrik akımına kapılmasıyla meydana geldi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan işçiler, ambulanslarla Andırın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Yüksel Doğan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı işçi Ahmet H.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Olayla ilgili jandarma inceleme başlattı.

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        Bir işçi ölümü daha yaşandı!

        Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, çalıştığı inşaatın 1'inci katından, yaklaşık 3 metre yüksekten düşerek yaralanan 52 yaşındaki O.T., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olaya ilişkin inceleme başlatılırken, Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma yürütüldüğü öğrenildi. (DHA)

        #KAHRAMANMARAŞ
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