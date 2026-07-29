Kahramanmaraş'ta yüksek gerilim hattında yürütülen bakım ve onarım çalışması sırasında elektrik akımına kapılan iki işçiden biri hayatını kaybetti, diğeri ise yaralandı.

İHA'daki habere göre olay, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yüksek gerilim hattında bakım çalışması yapan Yüksel Doğan ile Ahmet H.'nin henüz belirlenemeyen bir nedenle elektrik akımına kapılmasıyla meydana geldi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan işçiler, ambulanslarla Andırın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Yüksel Doğan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı işçi Ahmet H.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili jandarma inceleme başlattı.