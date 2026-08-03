Karaman'daki kazada ağır yaralanan motosikletli 5 gün sonra hayatını kaybetti
Karaman'da çöp kamyonuna arkadan çarpan motosikletin sürücüsü 32 yaşındaki İbrahim Özer, kaldırıldığı hastanede 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Kazaya ilişkin inceleme sürerken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
Karaman'da çöp kamyonuna çarparak ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
ÇÖP KAMYONUNA ARKADAN ÇARPTI
İHA'daki habere göre kaza; 5 gün önce Karaman'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarındaki konteynerden çöp almak için yavaşlayan K.Ö. yönetimindeki Karaman Belediyesi'ne ait çöp kamyonuna, arkasından gelen İbrahim Özer (32) idaresindeki motosiklet çarptı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Kazada ağır yaralanan Özer, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yoğun bakımda tedavi altına alınan Özer, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
KAZA ANI KAMERADA
Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, dönüş yapmak isteyen çöp kamyonuna çarpan motosikletin sürücüsüyle birlikte yol kenarına savrulduğu anlar yer aldı.