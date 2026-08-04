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        Haberler Gündem Güncel Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 20 kişi yaralandı

        Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 20 kişi yaralandı

        Kayseri'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Ağustos 2026 - 09:07 Güncelleme:
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        Kayseri'de kaza: 20 yaralı

        Kayseri'nin İncesu ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

        AA'da yer alan habere göre; Kayseri-Niğde kara yolunun Saraycık Mahallesi mevkisinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü aydınlatma direğine çarptıktan sonra kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbarın ardından kaza yerine itfaiye, polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Kayseri'deki hastanelere sevk ediliyor.

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