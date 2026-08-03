Samsun'da kan donduran olay, İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi Sokullu Sokak’ta meydana geldi.

FECİ DARP VE İŞKENCE

Edinilen bilgiye göre, A.Y.G. (19) adlı genç kadın, erkek arkadaşı D.Ç.’nin (20) ikametinde bulunduğu sırada kendisini tekme ve yumruklarla darp edildiğini, demir sopa ile vurduğunu, ısıtılan metal yemek kepçesiyle kollarının yaktığını ve hakarete uğradığını belirterek, polise şikayette bulundu.

GÖZALTINA ALINIP ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine çalışma başlatan İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından D.Ç. gözaltına alındı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

İHA'da yer alan habere göre D.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.