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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kız arkadaşa kızgın kepçeyle işkence!

        Kız arkadaşa kızgın kepçeyle işkence!

        Samsun'da, 19 yaşındaki A.Y.G. isimli genç bir kadını darp edip kızgın metal yemek kepçesiyle kollarını yaktığı iddia edilen şüpheli 20 yaşındaki D.Ç., polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03 Ağustos 2026 - 13:48 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kız arkadaşa kızgın kepçeyle işkence!

        Samsun'da kan donduran olay, İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi Sokullu Sokak’ta meydana geldi.

        FECİ DARP VE İŞKENCE

        Edinilen bilgiye göre, A.Y.G. (19) adlı genç kadın, erkek arkadaşı D.Ç.’nin (20) ikametinde bulunduğu sırada kendisini tekme ve yumruklarla darp edildiğini, demir sopa ile vurduğunu, ısıtılan metal yemek kepçesiyle kollarının yaktığını ve hakarete uğradığını belirterek, polise şikayette bulundu.

        GÖZALTINA ALINIP ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        İhbar üzerine çalışma başlatan İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından D.Ç. gözaltına alındı.

        SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

        İHA'da yer alan habere göre D.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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