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        Haberler Gündem Güncel Kız çocuklarını pazarladığı mesajlar bulundu... Koray Beşli yeniden gözaltında

        Kız çocuklarını pazarladığı mesajlar bulundu... Koray Beşli yeniden gözaltında

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında şüpheli Koray Beşli'nin dijital materyallerinde, 18 yaşından küçük kız çocuklarına ilişkin yazışma ve görseller tespit edildi. Bilirkişi raporunda yer alan bulgular doğrultusunda Beşli yeniden gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05 Ağustos 2026 - 09:18 Güncelleme:
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        Koray Beşli yeniden gözaltında

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında şüpheli Koray Beşli'nin dijital materyallerinde yapılan incelemelerde, 18 yaşından küçük kız çocuklarına ilişkin yazışma ve görseller tespit edildi. Elde edilen bulgular doğrultusunda Beşli yeniden gözaltına alındı.

        YENİDEN GÖZALTINDA

        Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Koray Beşli'nin cep telefonunda yapılan incelemelere ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda, sohbet uygulamalarında küçük yaştaki kız çocuklarına ait görsellerin paylaşıldığı ve yazışmaların bulunduğu belirtildi. Soruşturma savcısının talimatıyla elde edilen bulgular raporlandı.

        KIZ ÇOCUKLARINA AİT GÖRSELLER TESPİT EDİLDİ

        Koray Beşli'nin WhatsApp Messenger üzerinden yaptığı yazışmaların incelenmesi sonucu, yaşlarının küçük olduğu belirtilen kız çocuklarına ait görsellerin paylaşıldığı tespit edilerek bilirkişi raporuna eklendi.

        MESAJLAR RAPORA GİRDİ

        Raporda yer alan bir yazışmada Koray Beşli'nin "Yeni ufaklık" mesajını gönderdiği, buna karşılık yöneltilen "Kaç yaşında" sorusuna "17" yanıtını verdiği görüldü. Bir başka yazışmada ise "Sübyancı" ve "Ailesi yok mu bunların" mesajlarına Beşli'nin "Ben sugar daddy" şeklinde cevap verdiği belirtildi.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

        Görseller: DHA, FACEBOOK

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