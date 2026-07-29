Konya'da pres makinesine sıkışan işçi Ramazan Aydın hayatını kaybetti
Konya'da bir ambalaj fabrikasında pres makinesine sıkışan işçi Ramazan Aydın hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Aydın'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı
Giriş: 29 Temmuz 2026 - 15:22 Güncelleme:
Konya'da çalıştığı ambalaj fabrikasında pres makinesine sıkışan Ramazan Aydın, hayatını kaybetti.
MAKİNEYE SIKIŞTI
DHA'daki habere göre olay; saat 11.00 sıralarında Konya'nın Karatay ilçesinde meydana geldi. Bir ambalaj fabrikasında çalışan Ramazan Aydın, pres makinesinde sıkışıp, ağır yaralandı.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Diğer çalışanlar tarafından durum fark edilince makine durduruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ramazan Aydın’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ramazan Aydın’ın cansız bedeni incelemelerin ardından otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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