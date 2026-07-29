Konya'da çalıştığı ambalaj fabrikasında pres makinesine sıkışan Ramazan Aydın, hayatını kaybetti.

MAKİNEYE SIKIŞTI

DHA'daki habere göre olay; saat 11.00 sıralarında Konya'nın Karatay ilçesinde meydana geldi. Bir ambalaj fabrikasında çalışan Ramazan Aydın, pres makinesinde sıkışıp, ağır yaralandı.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Diğer çalışanlar tarafından durum fark edilince makine durduruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ramazan Aydın’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ramazan Aydın’ın cansız bedeni incelemelerin ardından otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.